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15 de agosto de 2026

INSUCO CELEBRA 90 AÑOS DE HISTORIA Y FORMACIÓN EN MAGALLANES

​El Instituto Superior de Comercio José Menéndez de Punta Arenas celebró sus 90 años de trayectoria educativa con una ceremonia que reunió a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, autoridades, exalumnos y familias de la comunidad educativa.

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La actividad se desarrolló bajo el lema “90 años de historia formando generaciones” y comenzó con una intervención teatral del grupo Memoria, dirigido por Mauricio Guichapani Miranda. La jornada también incluyó una presentación de danza a cargo de estudiantes guiados por la docente Bárbara Cárdenas Ruiz y una presentación musical del Cuarteto Tempo Primo.

En la ceremonia participaron el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido; el jefe de la Dirección Provincial de Educación, Nelson Cárcamo Barrera; Carol Tavie Mansilla, subdirectora subrogante de Gestión y Desarrollo de Personas; y el exseremi de Educación Valentín Aguilera Gómez, quien además es exalumno y exdocente del establecimiento.

Durante la celebración se recordó que la historia del INSUCO comenzó en 1936, con un primer curso de 36 estudiantes, y que posteriormente el establecimiento se consolidó como una institución vinculada a la formación técnico-profesional en Punta Arenas y la Región de Magallanes. También se reconoció a funcionarios por sus años de servicio, incluyendo trayectorias de entre 33 y 44 años en el establecimiento.

La directora del INSUCO, Ivonne Hermosilla Bellenger, destacó que las nueve décadas de historia han sido construidas por estudiantes, familias, docentes, asistentes de la educación, exalumnos y funcionarios. La ceremonia finalizó con la interpretación del Himno Institucional, en una jornada que puso en valor la trayectoria de la comunidad educativa y su vínculo con Punta Arenas y Magallanes.


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