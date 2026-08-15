15 de agosto de 2026
INSUCO CELEBRA 90 AÑOS DE HISTORIA Y FORMACIÓN EN MAGALLANES
El Instituto Superior de Comercio José Menéndez de Punta Arenas celebró sus 90 años de trayectoria educativa con una ceremonia que reunió a estudiantes, docentes, asistentes de la educación, autoridades, exalumnos y familias de la comunidad educativa.
La actividad se desarrolló bajo el lema “90 años de historia formando generaciones” y comenzó con una intervención teatral del grupo Memoria, dirigido por Mauricio Guichapani Miranda. La jornada también incluyó una presentación de danza a cargo de estudiantes guiados por la docente Bárbara Cárdenas Ruiz y una presentación musical del Cuarteto Tempo Primo.
En la ceremonia participaron el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido; el jefe de la Dirección Provincial de Educación, Nelson Cárcamo Barrera; Carol Tavie Mansilla, subdirectora subrogante de Gestión y Desarrollo de Personas; y el exseremi de Educación Valentín Aguilera Gómez, quien además es exalumno y exdocente del establecimiento.
Durante la celebración se recordó que la historia del INSUCO comenzó en 1936, con un primer curso de 36 estudiantes, y que posteriormente el establecimiento se consolidó como una institución vinculada a la formación técnico-profesional en Punta Arenas y la Región de Magallanes. También se reconoció a funcionarios por sus años de servicio, incluyendo trayectorias de entre 33 y 44 años en el establecimiento.
La directora del INSUCO, Ivonne Hermosilla Bellenger, destacó que las nueve décadas de historia han sido construidas por estudiantes, familias, docentes, asistentes de la educación, exalumnos y funcionarios. La ceremonia finalizó con la interpretación del Himno Institucional, en una jornada que puso en valor la trayectoria de la comunidad educativa y su vínculo con Punta Arenas y Magallanes.
GOBERNADOR FLIES SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA PARA ABORDAR FUTURA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA
El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.
El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.