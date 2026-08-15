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15 de agosto de 2026

FENATRAMA VALORA FALLO DEL TC SOBRE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

​La organización gremial destacó la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales tres artículos que establecían un derecho a indemnización para empresas ante la anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental.

TC 1

Luego de dos jornadas de audiencias y alegatos, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar inconstitucionales los artículos 11 N° 4, 12 y 13 del proyecto de Reconstrucción Nacional, los que establecían un derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Desde la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA), organización que fue recibida por el TC para presentar sus argumentos, valoraron la resolución y señalaron que esta respalda la institucionalidad ambiental. El presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera, sostuvo que el fallo también contribuye a garantizar igualdad de condiciones y derechos para los actores que participan en los procesos de evaluación ambiental.

El dirigente destacó que la resolución impide establecer un derecho a indemnización para las empresas cuando una RCA sea anulada judicialmente. Según señaló, esta decisión constituye una señal en defensa del interés público, la protección ambiental y el Estado de Derecho.

Otro de los aspectos planteados por FENATRAMA se relaciona con la función pública. La organización sostuvo que establecer al Estado como garante de proyectos rechazados en procesos de evaluación ambiental habría generado una tensión adicional para los funcionarios, con posibles efectos en la credibilidad y confianza de la ciudadanía en las decisiones de la institucionalidad ambiental.

FENATRAMA afirmó que la protección del medio ambiente y el respeto de las decisiones de los tribunales deben mantenerse como elementos fundamentales del sistema institucional chileno.


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