RECTOR MARIPANI INICIA SEGUNDO PERÍODO CON EL COMPROMISO DE PROYECTAR A LA UMAG COMO REFERENTE DESDE EL EXTREMO AUSTRAL

"Recibo este mandato con humildad, con energía y con la convicción de que la UMAG tiene ante sí una oportunidad histórica", expresó el reelecto rector de la Universidad de Magallanes, Dr. José Maripani Maripani, al intervenir en la ceremonia de asunción e investidura del cargo al comenzar un nuevo periodo rectoral 2026-2030.

La ceremonia, realizada este jueves 13 de agosto en el Teatro Municipal José Bohr fue encabezada por la presidenta del Consejo Superior de la Universidad de Magallanes, Patricia Stambuk, asistiendo autoridades regionales como la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías y la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades de Chile, CRUCH y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales; representantes de instituciones públicas y privadas como también académicas, académicos, funcionarios de apoyo a la actividad universitaria representantes de la Federación de Estudiantes y de las asociaciones gremiales.

La ceremonia comenzó con la lectura del decreto de nombramiento a cargo del Secretario General Universitario, Mario Garay y enseguida la presidenta del Consejo Superior, Patricia Stambuk, procedió a la investidura del reelecto rector al imponerle la medalla rectoral, sellándose ese significativo momento con la intervención del Dr. José Maripani.

Al comenzar agradeció la reelección y afirmó: "Comparezco ante ustedes con una profunda gratitud y con plena conciencia de la responsabilidad que significa recibir, por segunda vez, el mandato de conducir la Universidad de Magallanes. La confianza que la comunidad universitaria ha depositado en este proyecto no es un reconocimiento personal: es una responsabilidad pública y un compromiso que deberá renovarse cada día con trabajo, transparencia y resultados".

Recordó luego que al asumir en 2022 el primer periodo se hizo en un escenario complejo porque existían desequilibrios financieros acumulados, procesos que debían modernizarse, nuevas exigencias regulatorias y una institucionalidad que debía adaptarse. "Debimos tomar decisiones difíciles, algunas de ellas dolorosas, para resguardar la continuidad, la autonomía y el carácter público de nuestra casa de estudios. No quiero minimizar el impacto humano de esas decisiones. Detrás de cada cambio hubo personas, familias, trayectorias y equipos de trabajo. Reconocerlo es parte de la responsabilidad de gobernar. También lo es aprender de lo vivido, corregir aquello que pueda hacerse mejor y evitar que la urgencia nos haga perder de vista el cuidado de las personas".

Asimismo, destacó los avances en tener una institución más estable, acreditada por cinco años, con gobernanza triestamental y aumentos de matrícula y fortalecimiento en las capacidades de investigación, todo lo cual se ha logrado con el apoyo de toda la comunidad universitaria.

Universidad vinculada con Magallanes y su territorio

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el papel que cumple la UMAG en el desarrollo regional. El rector relevó la presencia de la institución en distintas comunas y sectores productivos y sociales de Magallanes, destacando el trabajo que realizan sus estudiantes y equipos universitarios en municipalidades, servicios públicos, establecimientos educacionales, centros de salud, empresas y organizaciones sociales.

En esa línea, planteó que la Universidad debe continuar fortaleciendo una relación estrecha con el territorio, entendiendo que el conocimiento adquiere su mayor valor cuando contribuye a mejorar la vida de las personas y ampliar las oportunidades de las comunidades.

Luego el rector Maripani resumió que su nuevo periodo rectoral se basa en reconocer el pasado, cuidar el presente y proyectar el futuro. Al mirar al pasado explicó que "es honrar a las generaciones que han construido nuestra universidad pública y aprender de su historia. Cuidar el presente implica consolidar una gestión sostenible, eficiente y transparente, poniendo siempre en el centro el bienestar de las personas, la inclusión, la equidad y el sentido de pertenencia. Proyectar el futuro significa convertir la estabilidad alcanzada en una plataforma de desarrollo, impulsando una docencia innovadora, que incorpore la inteligencia artificial y nuevas metodologías sin renunciar al pensamiento crítico y al compromiso social, junto con fortalecer una agenda de investigación, innovación, creación y transferencia de conocimiento hacia el 2030".

Presentación de su equipo directivo

Tras su intervención se presentó a su equipo de autoridades que lo acompañarán en este nuevo periodo, contándose con la ratificación en sus cargos de la Vicerrectora Académica, terapeuta ocupacional y Doctora en Filosofía y Letras, Melissa Flores y del Vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas, ingeniero comercial, contador auditor y Licenciado en Ciencias de la Administración; mientras que como Prorrectora asumió Anggie Flies, abogada, Magíster en Tributación por la Universidad de Chile y académica de la Universidad de Magallanes, quien entre 2022 y 2026 fue Secretaria General Universitaria, cargo que fue asumido ahora por el académico y doctor en Ciencias de la Educación, Mario Garay; mientras que en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio lo asumió la enfermera y Doctora en Enfermería, ex decana por una décaday ex prorrectora en el periodo 2022-2026, Mariela Alarcón.

La Vicerrectoría de Inmvestigación, Innovación y Postgrado fue asumida por el biólogo formado en la UMAG y Doctor en Biología por la Universidad de Vigo, España, Máximo Frangópulos, mientras que en la Dirección Ejecutiva de Rectoría se mantiene la académica Elizabeth Jeldres, ingeniera civil industrial e ingeniera de ejecución industrial, con tres décadas de trayectoria en la educación superior universitaria y ex vicerrectora de Administración y Finanzas entre 2014 y 2022.

Antes de concluir la ceremonia intervino también la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, quien felicitó al rector José Maripani y valoró la importancia de la Universidad de Magallanes en una zona extrema. Agregó que "tenemos un ministerio que trabaja con la ciencia, la tecnología, innovación y conocimiento, que son cuatro pilares fundamentales, y que entre ellos todos convergen y trabajan en conjunto. No podemos realmente hacer ciencia sino tenemos a la academia fortalecida".