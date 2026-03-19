NATIONAL GEOGRAPHIC RECONOCE A GLACIÓLOGO CHILENO POR SISTEMA QUE ANTICIPA INUNDACIONES

El sur de Chile vuelve a posicionarse como un polo de conocimiento con impacto global. El Dr. Camilo Rada Giacaman, académico e investigador de la Universidad de Magallanes (UMAG), fue nombrado "National Geographic Explorer", un reconocimiento internacional de la National Geographic Society que distingue a personas consideradas agentes de cambio e innovadores.

En su página, la entidad cuenta que los exploradores de NatGeo "son personas excepcionales en sus respectivos campos. Reciben financiación y apoyo de la Sociedad para iluminar y proteger nuestro mundo, a través de su trabajo en ciencia, exploración, educación y narración de historias. Les mueve algo más grande que ellos mismos. Ven la diferencia entre el mundo como es y cómo podría ser, y deciden hacer algo al respecto con valentía y convicción".

Esta selección no sólo destaca la trayectoria científica de Rada, sino que también impulsa el desarrollo de una iniciativa tecnológica destinada a enfrentar uno de los riesgos naturales más relevantes en territorios glaciares: las inundaciones por el vaciamiento repentino de lagos. ¿Cómo lo hace? A través de un financiamiento de 50 mil dólares.

"Actualmente, lidero un proyecto FONDEF (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile) que hemos denominado SAGAZ, y que busca crear una red de monitoreo de lagos asociados a glaciares con riesgo de generar inundaciones. Esta red estará asociada a un sistema de alertas y alarmas, con la que esperamos minimizar los impactos de estos desastres naturales", explicó el investigador.

Inundaciones abruptas

SAGAZ, sigla de Sistema de Alertas Glaciares Avanzado, es un prototipo de alerta temprana diseñado para reducir el impacto de las inundaciones vinculadas al retroceso glaciar. Estos eventos, conocidos como GLOFs (Glacial Lake Outburst Floods), corresponden al vaciamiento abrupto de lagos glaciares, un fenómeno que puede ocurrir varias veces al año, y que tiene la capacidad de generar destrucción de infraestructura e, incluso, pérdida de vidas.

El proyecto surge como respuesta a un escenario cada vez más evidente en la zona austral: la creciente inestabilidad de los ecosistemas de montaña producto del cambio climático. En Chile existen aproximadamente 5.800 lagos glaciares, de los cuales más de 500 presentan un riesgo alto o muy alto de inundación. Este proceso se desencadena cuando un glaciar retrocede y da origen a lagos periglaciares o proglaciares, contenidos por barreras naturales poco consolidadas de sedimentos y rocas. Factores como lluvias intensas, derrumbes o avalanchas de hielo, pueden erosionar estas barreras, y liberar grandes volúmenes de agua de forma repentina.

Tecnología local

Frente a este escenario, SAGAZ propone una solución basada en ciencia aplicada y tecnología desarrollada localmente. El sistema contempla una red de estaciones de monitoreo —compuestas por boyas y sensores— que transmiten datos en tiempo real en distintos puntos del territorio, desde Aysén hasta Tierra del Fuego. Estas estaciones fueron diseñadas en la Universidad de Magallanes, y construidas íntegramente en Chile, lo que refuerza el carácter de innovación nacional del proyecto.

La primera unidad fue instalada en noviembre de 2020 en la Laguna de los Témpanos, en Campo de Hielo Norte, marcando el inicio de un proceso de validación tecnológica que hoy se traduce en una red operativa de 11 estaciones. La información recopilada alimenta un modelo glacio-hidrológico predictivo, que permite calcular niveles de alerta y anticipar períodos de riesgo, con varios días de antelación, entregando una herramienta concreta para la toma de decisiones y la prevención de desastres.

El desarrollo de SAGAZ no es un esfuerzo aislado. La iniciativa es liderada por la UMAG en colaboración con diversas instituciones académicas y centros de investigación, entre ellas, las universidades de Aysén, de Chile, de la Frontera y de Calgary (Canadá), además del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). A esto se suma el apoyo de organismos como la Dirección General de Aguas (DGA), Corporación Nacional Forestal (CONAF) y actores del turismo regional, consolidando un trabajo articulado entre ciencia, territorio y comunidad.

Un explorador valioso para el mundo

La trayectoria del Dr. Rada respalda este reconocimiento. Con formación como astrónomo y geofísico, y un doctorado en Glaciología por la Universidad de Columbia Británica, ha centrado su investigación en los procesos que ocurren bajo los glaciares. Su trabajo ha sido distinguido previamente con premios internacionales como el de Innovación en la Criosfera, y su vínculo con la montaña también ha sido reconocido en el ámbito deportivo, siendo nombrado el mejor montañista del país en 2012. Incluso, el Pico Rada en la Antártida lleva su nombre.

Con la nueva subvención, el objetivo es optimizar la tecnología de monitoreo para que pueda operar en condiciones extremas, propias de la Patagonia, donde factores como el clima y la presencia de témpanos representan desafíos constantes. Pero la ambición del proyecto no se detiene en el territorio nacional. La meta es que este modelo de resiliencia, desarrollado en los campos de hielo del sur de Chile, pueda ser replicado en otras regiones montañosas del mundo que enfrentan amenazas similares.

De esta forma, la distinción de Rada como "National Geographic Explorer" ayuda a posicionar a SAGAZ no sólo como una herramienta tecnológica, sino como un puente entre la investigación científica y la protección de comunidades vulnerables, demostrando cómo el conocimiento generado desde la Patagonia puede contribuir a enfrentar problemas globales.