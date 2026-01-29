SEIS NUEVOS PROYECTOS "ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS" POTENCIARÁN EL ESTUDIO DE LA ANTÁRTICA Y SUS ECOSISTEMAS

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) dio a conocer los resultados del concurso 2025 de los Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Específicas, donde diversas instituciones nacionales se adjudicaron proyectos estratégicos vinculados a ciencia antártica, medioambiente y ecosistemas antárticos y subantárticos.





El instrumento Anillos ANID financia investigaciones colaborativas con una duración de tres años. Su objetivo es consolidar las capacidades científicas nacionales, abordando desafíos prioritarios en la Antártica y sus zonas aledañas. Estas iniciativas buscan generar conocimiento avanzado, fortalecer la investigación interdisciplinaria e impulsar la formación de capital humano avanzado, el desarrollo científico-tecnológico y la articulación de redes de investigación tanto locales como internacionales.





En este contexto, se seleccionaron seis proyectos, una cifra que fue destacada por el subdirector técnico del Instituto Antártico Chileno (INACH), Andrés López, quien señaló que "esta es la ocasión en que se ha adjudicado la mayor cantidad de Anillos Antárticos. Los Anillos son el segundo fondo concursable que entrega mayores recursos a los proyectos de investigación, después de los institutos o centros. Por lo tanto, contar con seis de estas iniciativas en materia antártica es una muy buena noticia para el desarrollo de la ciencia en sus distintas áreas", comentó.





Explica que uno de los focos de este concurso es la ciencia antártica junto a otras tres disciplinas como los desafíos de la democracia en contextos de cambio global; agricultura en escenarios de escasez hídrica; y la inteligencia artificial y computación cuántica. "Dentro de esas cuatro áreas, en la que se incluye la ciencia antártica, tuvimos una muy buena participación de proyectos antárticos, varios de los cuales ya han iniciado su campaña en terreno durante esta temporada como es el caso del proyecto liderado por Carolina Merino (UFRO) que se encuentra en este momento a bordo del buque Betanzos", señaló López.





Proyectos adjudicados





Riesgos emergentes en la Antártica y la región subantártica: evaluación de patógenos y contaminantes en la fauna silvestre mediante vigilancia activa





El Dr. Víctor Neira Ramírez (Universidad de Chile) lidera este proyecto, que cuenta con la participación del INACH como institución asociada y que busca identificar y evaluar la presencia de patógenos emergentes y contaminantes ambientales en la fauna silvestre de la Antártica y la región subantártica. A través de campañas de muestreo en aves marinas, pingüinos y mamíferos marinos, la iniciativa integrará herramientas de biología molecular, genómica y ecotoxicología, con el objetivo de fortalecer la vigilancia ambiental y aportar evidencia científica clave para la conservación y la toma de decisiones en estos ecosistemas.





El holobioma de las plantas vasculares antárticas: evaluación de nuevos rasgos ecofisiológicos y microbianos para comprender sus respuestas al cambio climático





La Dra. Patricia Sáez Delgado (Universidad de La Frontera, UFRO) lidera este proyecto, que cuenta con la Universidad de Concepción (UdeC) como institución beneficiaria secundaria, cuyo objetivo es comprender cómo las plantas vasculares de la Antártica (Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis) y sus comunidades microbianas responden a las condiciones de cambio climático, explorando rasgos ecofisiológicos y microbianos fundamentales para la adaptabilidad y resiliencia de estas especies.





Transformaciones de los ecosistemas insulares antárticos bajo la huella humana: una perspectiva geoquímica, microbiológica y socioecológica





Dirigido por la Dra. Carolina Merino Guzmán (UFRO), este proyecto aborda las transformaciones de los ecosistemas antárticos insulares como resultado de la actividad humana y otros factores de cambio global. El enfoque integra métodos geoquímicos, microbiológicos y socioecológicos para caracterizar cambios funcionales y estructurales en estas comunidades.





Recirculación de contaminantes orgánicos emergentes impulsada por el agua de deshielo y sus efectos tróficos en los ecosistemas costeros antárticos (ICE-trófico)





El Dr. Cristóbal Galbán Malagón (Centro GEMA, Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor) lidera esta iniciativa que estudia cómo los contaminantes orgánicos persistentes, especialmente los compuestos perfluorados (PFAS), se liberan con el deshielo polar y se redistribuyen a través de las cadenas tróficas en los ecosistemas costeros antárticos, evaluando sus efectos ecológicos en microorganismos, plancton, peces e invertebrados. El proyecto se ejecuta con investigadores asociados de la Universidad de Talca, Universidad San Sebastián y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.





PRISMA – Riesgo de invasión de plantas en una Antártica cambiante: un enfoque de evaluación multidisciplinaria





El Dr. Ian Acuña Rodríguez (Universidad de Talca) lidera el proyecto PRISMA, que analiza el riesgo de invasión de plantas no nativas en la Antártica en un escenario marcado por el retroceso del hielo, el aumento de las temperaturas y la intensificación de las actividades humanas. La iniciativa, desarrollada en colaboración con investigadores de la Universidad del Bío-Bío, combina enfoques ecológicos, climáticos y biogeográficos para identificar áreas vulnerables, fortalecer los sistemas de monitoreo temprano y proponer estrategias de bioseguridad, contribuyendo a la protección de los ecosistemas antárticos frente a nuevas amenazas biológicas.





Alteración de los ecosistemas polares: la contaminación lumínica podría modificar los efectos ecológicos del calentamiento global (DIPOLE)





Liderado por el Dr. José Pulgar Aguila (Universidad Andrés Bello), con participación de la Dra. Paula Celis-Plá (Universidad de Playa Ancha, UPLA), este proyecto analiza cómo la contaminación lumínica artificial nocturna interactúa con el calentamiento global para alterar procesos ecológicos en ecosistemas polares. El estudio se desarrollará en la bahía Fildes, evaluando los efectos combinados de luz artificial y temperatura en distintos organismos y proponiendo medidas de mitigación frente a estos impactos emergentes.





En conjunto, estos seis proyectos representan un aporte sustantivo al fortalecimiento de la ciencia antártica chilena y consolidan a Chile como un actor comprometido con la generación de conocimiento científico de frontera sobre los procesos ambientales, sanitarios y ecológicos que afectan a la Antártica y sus ambientes aledaños.





El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).