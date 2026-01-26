VERANO DE DEBATES: CAMPAMENTO Y TORNEO MARCAN EL INICIO DEL AÑO DE LA SAUD

Talleres sobre lingüística, comunicación, filosofía, medicina, derecho, periodismo, manejo de datos y temas antárticos fueron el recorrido de talleres que se ofrecieron para los jóvenes que participaron del Campamento de Verano, instancia que organiza por primera vez la Sociedad Austral de Debate, y que contó con la colaboración de profesionales de instituciones como el Instituto Antártico Chileno (INACH), la Agencia de Calidad de la Educación (ACE) y La Prensa Austral.

Jóvenes de distintos establecimientos educacionales, escuelas, colegios y liceos, recién egresados de enseñanza media y estudiantes universitarios participaron en jornadas en que se profundizó en distintas áreas del conocimiento, las que posteriormente fueron temas para debates formativos en diferentes formatos, trabajando en forma y fondo.

El pasado jueves 22 no hubo debate de práctica, se vivió el primer Torneo de Verano, donde ocho equipos se midieron en la primera competencia de la temporada. La dupla ganadora fue la de los jóvenes Adolfo Carrera y Juan José Márquez, quienes se despidieron pues ingresarán a la educación superior y separan sus caminos. Recordamos que ambos representaron a la región en octubre en el torneo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En una final de altísimo nivel en palabras del juez mundialista Bastián Guerra, también participaron las duplas de Almendra Sánchez y Nicolás Sánchez; Alice Avilez y Sofía Sánchez; Anahí Torres y Yaritza Barría. En la final, la directora de CPECH Punta Arenas, Daintree Guerrero, entregó distinciones a las debatientes destacadas de la final: Sofía Sánchez y Anahí Torres, quienes -como parte del premio- recibieron becas para el preuniversitario.

Al cierre de la actividad, la Sociedad Austral de Debate presentó el cronograma de la temporada 2026, donde abundan los torneos, ligas y copas de debate, será un año de oportunidades para que las y los jóvenes brillen en los podios de la región.