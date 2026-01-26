Punta Arenas,
26 de enero de 2026

VERANO DE DEBATES: CAMPAMENTO Y TORNEO MARCAN EL INICIO DEL AÑO DE LA SAUD

En la sede del Preuniversitario CPECH de Punta Arenas se vivieron jornadas formativas y competitivas de debate, la instancia organizada por la Sociedad Austral de Debate buscó contribuir en la formación integral de una veintena de jóvenes que logró convocar.

PremiaciondebateSAUD

Talleres sobre lingüística, comunicación, filosofía, medicina, derecho, periodismo, manejo de datos y temas antárticos fueron el recorrido de talleres que se ofrecieron para los jóvenes que participaron del Campamento de Verano, instancia que organiza por primera vez la Sociedad Austral de Debate, y que contó con la colaboración de profesionales de instituciones como el Instituto Antártico Chileno (INACH), la Agencia de Calidad de la Educación (ACE) y La Prensa Austral.

Jóvenes de distintos establecimientos educacionales, escuelas, colegios y liceos, recién egresados de enseñanza media y estudiantes universitarios participaron en jornadas en que se profundizó en distintas áreas del conocimiento, las que posteriormente fueron temas para debates formativos en diferentes formatos, trabajando en forma y fondo.

El pasado jueves 22 no hubo debate de práctica, se vivió el primer Torneo de Verano, donde ocho equipos se midieron en la primera competencia de la temporada. La dupla ganadora fue la de los jóvenes Adolfo Carrera y Juan José Márquez, quienes se despidieron pues ingresarán a la educación superior y separan sus caminos. Recordamos que ambos representaron a la región en octubre en el torneo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En una final de altísimo nivel en palabras del juez mundialista Bastián Guerra, también participaron las duplas de Almendra Sánchez y Nicolás Sánchez; Alice Avilez y Sofía Sánchez; Anahí Torres y Yaritza Barría. En la final, la directora de CPECH Punta Arenas, Daintree Guerrero, entregó distinciones a las debatientes destacadas de la final: Sofía Sánchez y Anahí Torres, quienes -como parte del premio- recibieron becas para el preuniversitario.

Al cierre de la actividad, la Sociedad Austral de Debate presentó el cronograma de la temporada 2026, donde abundan los torneos, ligas y copas de debate, será un año de oportunidades para que las y los jóvenes brillen en los podios de la región.

directorindmagallanes

IND MAGALLANES IMPULSA TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO Y CONFIRMA INICIO DE OBRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO SUR

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

Leer Más

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

esquilalagunablanca2026

ALTA PRESENCIA FEMENINA Y BICAMPEONATO DE RENÉ CUEVAS MARCARON LA QUINTA COMPETENCIA DE ESQUILA EN LAGUNA BLANCA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

VERANO DE DEBATES: CAMPAMENTO Y TORNEO MARCAN EL INICIO DEL AÑO DE LA SAUD

Luis Cordero

EN LA TEMPORADA 2025-2026: GOBIERNO CONFIRMA MÁS DE 350 PERSONAS DETENIDAS POR PROVOCAR INCENDIOS

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

antartica21convenio

INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL