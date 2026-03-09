Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de marzo de 2026

SEREMI DE VIVIENDA DESTACA AVANCES DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CON UN 214% Y NUEVOS PROYECTOS EN MAGALLANES

Buenos días región.

seremiminvu

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, informó a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Emergencia Habitacional y del Plan de Ciudades Justas, destacando que la región ya superó ampliamente la meta inicial establecida por el Gobierno.

A inicios de este mes, el Plan de Emergencia Habitacional cumplió la meta nacional de entregar 260.000 soluciones habitacionales “llave en mano”. En el caso de Magallanes, el objetivo fijado era de 1.962 viviendas, cifra que ya fue ampliamente superada.

Según detalló la autoridad, a la fecha la región ha entregado 4.216 soluciones habitacionales correspondientes a 42 proyectos, lo que representa un 214% de cumplimiento de la meta inicial, además de lograr cobertura en distintas comunas del territorio, en línea con el compromiso de descentralización.

Durante la semana se han registrado diversos avances en materia habitacional y de desarrollo urbano. Entre ellos, destacó la visita a la vivienda piloto de los conjuntos habitacionales sin deuda Fiordos 1 y 2 en Puerto Natales, así como la instalación de la primera piedra del Centro Comunitario de Cuidados “Nuevos Horizontes” en la misma comuna.

También se informó la obtención de recursos regionales para adquirir 4,15 hectáreas de suelo en Puerto Natales, terrenos ubicados al suroriente de la ciudad, colindantes con el límite urbano y la Avenida Última Esperanza. Esta adquisición permitirá desarrollar propuestas habitacionales destinadas a sectores medios en las capitales provinciales de Última Esperanza y Tierra del Fuego.

En Punta Arenas, en tanto, se concretó la entrega de 136 departamentos sin deuda correspondientes al condominio “Edificios Los Flamencos 1”, mientras que durante la visita del Presidente Gabriel Boric al terreno del ex Club Hípico, autoridades del Ministerio de Vivienda informaron sobre los avances del proceso para desarrollar un nuevo Parque Urbano Habitable, que contempla áreas verdes, equipamiento público y un número acotado de viviendas tuteladas para personas mayores.

Entre los anuncios destacados también se encuentra la obtención histórica de subsidios para la construcción del primer conjunto habitacional “Pampa del Cóndor” en Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel, iniciativa informada por el seremi Marco Uribe Saldivia y el director regional (s) del Serviu, Omar González Asenjo, al alcalde Luis Barría Andrade.

Asimismo, se concretó la entrega del conjunto habitacional “Altos de Cabo de Hornos” en Puerto Williams, el segundo proyecto construido durante el actual Gobierno en la capital de la Provincia Antártica, como parte del Plan de Emergencia Habitacional.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continúa con el otorgamiento de subsidios habitacionales del Programa de Trabajadores y en comuna rural, proceso que durante esta jornada se desarrolla en la comuna de San Gregorio.

Las iniciativas forman parte de la estrategia regional para avanzar en soluciones habitacionales y mejorar la planificación urbana en distintas comunas de Magallanes, incorporando proyectos de vivienda, equipamiento comunitario y nuevos espacios públicos.



puente rubens 3

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Leer Más

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

puente rubens 3
nuestrospodcast
SEMINARIO AChM DE EDUCACIÓN PÚBLICA (5)

ALCALDE RADONICH EXPONDRÁ EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Mercado Blumar

MERCADO BLUMAR CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO INTEGRAL Y FUERTE SELLO SOCIAL EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inauguracion porvenir manantiales (7)

120 KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN TIERRA DEL FUEGO: GOBIERNO INAUGURA RUTA Y-65 PORVENIR MANANTIALES

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
sheep

OBRA AUDIOVISUAL MAGALLÁNICA SERÁ EXHIBIDA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA