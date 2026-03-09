SEREMI DE VIVIENDA DESTACA AVANCES DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CON UN 214% Y NUEVOS PROYECTOS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia, informó a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Emergencia Habitacional y del Plan de Ciudades Justas, destacando que la región ya superó ampliamente la meta inicial establecida por el Gobierno.

A inicios de este mes, el Plan de Emergencia Habitacional cumplió la meta nacional de entregar 260.000 soluciones habitacionales “llave en mano”. En el caso de Magallanes, el objetivo fijado era de 1.962 viviendas, cifra que ya fue ampliamente superada.

Según detalló la autoridad, a la fecha la región ha entregado 4.216 soluciones habitacionales correspondientes a 42 proyectos, lo que representa un 214% de cumplimiento de la meta inicial, además de lograr cobertura en distintas comunas del territorio, en línea con el compromiso de descentralización.

Durante la semana se han registrado diversos avances en materia habitacional y de desarrollo urbano. Entre ellos, destacó la visita a la vivienda piloto de los conjuntos habitacionales sin deuda Fiordos 1 y 2 en Puerto Natales, así como la instalación de la primera piedra del Centro Comunitario de Cuidados “Nuevos Horizontes” en la misma comuna.

También se informó la obtención de recursos regionales para adquirir 4,15 hectáreas de suelo en Puerto Natales, terrenos ubicados al suroriente de la ciudad, colindantes con el límite urbano y la Avenida Última Esperanza. Esta adquisición permitirá desarrollar propuestas habitacionales destinadas a sectores medios en las capitales provinciales de Última Esperanza y Tierra del Fuego.

En Punta Arenas, en tanto, se concretó la entrega de 136 departamentos sin deuda correspondientes al condominio “Edificios Los Flamencos 1”, mientras que durante la visita del Presidente Gabriel Boric al terreno del ex Club Hípico, autoridades del Ministerio de Vivienda informaron sobre los avances del proceso para desarrollar un nuevo Parque Urbano Habitable, que contempla áreas verdes, equipamiento público y un número acotado de viviendas tuteladas para personas mayores.

Entre los anuncios destacados también se encuentra la obtención histórica de subsidios para la construcción del primer conjunto habitacional “Pampa del Cóndor” en Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel, iniciativa informada por el seremi Marco Uribe Saldivia y el director regional (s) del Serviu, Omar González Asenjo, al alcalde Luis Barría Andrade.

Asimismo, se concretó la entrega del conjunto habitacional “Altos de Cabo de Hornos” en Puerto Williams, el segundo proyecto construido durante el actual Gobierno en la capital de la Provincia Antártica, como parte del Plan de Emergencia Habitacional.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo continúa con el otorgamiento de subsidios habitacionales del Programa de Trabajadores y en comuna rural, proceso que durante esta jornada se desarrolla en la comuna de San Gregorio.

