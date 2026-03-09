Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

ÚLTIMA CADEM DEL GOBIERNO DE BORIC: 58% DESAPRUEBA SU GESTIÓN Y 52% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

GABRIEL-BORIC-Y-JOSÉ-ANTONIO-KAST-REUNION-LA-MONEDA-COORDINACIÓN-INCENDIOS-FORESTALES-740x430

A pocos días del cambio de mando, la encuesta Plaza Pública de Cadem dio a conocer nuevas cifras sobre la evaluación del gobierno saliente y las expectativas frente a la próxima administración.

El sondeo consultó a los encuestados cómo creen que le irá al país bajo el mandato del presidente electo, José Antonio Kast.

Según los resultados, un 52% considera que a Chile le irá “muy bien o bien” con el nuevo gobierno, mientras que un 25% cree que le irá “mal o muy mal”.

En tanto, un 21% estima que el desempeño será “regular” y un 2% no sabe o no respondió.

La medición señala además que la expectativa positiva hacia la futura administración se ha mantenido durante los últimos meses por sobre el 50%.

Gestión del gobierno actual
La encuesta también abordó la evaluación de la gestión del actual mandatario, Gabriel Boric, en la que es la última medición de su gobierno.

Ante la pregunta sobre si aprueban o desaprueban la forma en que ha conducido el país, un 37% manifestó aprobar su gestión, mientras que un 58% indicó desaprobarla.

Un 3% señaló que no aprueba ni desaprueba, y un 2% respondió que no sabe o prefirió no contestar.

Mejor y peor gobierno de Chile
El estudio incluyó además una comparación entre distintos gobiernos recientes del país.

En esa evaluación, el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera aparece como el mejor evaluado, con un 68% de los encuestados que lo califican como “muy bueno o bueno”.

En el extremo opuesto, la administración de Boric obtiene la valoración más baja entre los gobiernos medidos, ya que un 53% de los participantes la califica como “mala o muy mala”, según los resultados de la encuesta.

Fuente: cnnchile.com

senado

