19 de enero de 2026

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

incendios-forestales

Esta mañana de lunes, las autoridades entregaron un nuevo balance a raíz de los incendios que están afectando a la zona centro sur del país, específicamente en las regiones del Bío Bío y Ñuble.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que la cifra de personas fallecidas durante esta emergencia se mantiene en 19 personas.

En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble. Otras 1.140 están en evaluación. “Son estadísticas que van variando en el transcurso de la jornada”, dijo el secretario de Estado.

Igualmente, la autoridad de gobierno dijo que hay 77 aeronaves dispuestas para enfrentar los incendios en esta zona. “Los vuelos se realizan cuando existen condiciones favorables y que pueda tener impacto efectivo dentro del incendio”, precisó.

Consultado por el número de personas afectadas, el ministro contestó que “como hay incendios activos, que se está en combate de los mismos, obviamente hay zonas a las cuales todavía no se ha podido ingresar. Por tanto, el número de personas afectadas en las estadísticas va a aumentar”.

Fuente: biobiochile.cl




INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

VISITA A PUBS

SENDA MAGALLANES PRESENTÓ CAMPAÑA DE VERANO "CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA" CON RECORRIDO NOCTURNO PREVENTIVO POR PUBS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

