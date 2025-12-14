JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

José Antonio Kast (republicanos) se impuso a Jeannette Jara (Unidad por Chile) en la elección de segunda vuelta este domingo 14 de diciembre y fue electo Presidente de la República.

De acuerdo a los datos del Servicio Electoral (Servel), con el 25,37% de las mesas escrutadas, el candidato de oposición obtenía un 59,8% y la abanderada oficialista y de la DC 40,2%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable.

Ambos habían llegado al balotaje tras quedar en primer y segundo lugar en los comicios de noviembre con una diferencia de 378.898 mil votos en favor de la militante comunista. Jara obtuvo el 26,85% de las preferencias y Kast el 23,92% en la primera vuelta del pasado 16 de noviembre.

El triunfo del republicano reafirma la tendencia pendular que ha predominado en Chile en 20 años, en que ningún gobierno saliente no ha podido entregar la banda presidencial a una figura del mismo sector. Ahora, el Presidente Gabriel Boric (Frente Amplio) hará el traspaso a quien fuera su contendor en la elección de 2021.

Kast logró conseguir importantes respaldos del resto de las oposiciones, desde el Partido Nacional Libertario liderado por Johannes Kaiser, Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), representado por Evelyn Matthei en los comicios de noviembre, además de Demócratas y Amarillos, que cuentan con dirigentes que históricamente se ubicaron en el centro político. También consiguió el apoyo de la familia Piñera Morel y una cita con el expresidente Eduardo Frei.

El líder republicano deberá gobernar con una composición en el Congreso que no le entrega mayoría a su sector, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Su partido, eso sí, obtuvo un avance contundente en la Cámara Baja, con 31 diputados electos, y cinco representantes en la Cámara Alta.

La jornada de Kast el 14-D

La jornada de Kast el 14-D se inició ajetreada. Pocos minutos antes de las 10.00 de la mañana, el candidato llegó hasta el colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, para emitir su voto.

La llegada al establecimiento fue caótica, en parte, porque pese a que hubo una coordinación para evitar una situación así, los intentos de los medios de comunicación de conseguir unas palabras del republicano generó incluso momentos de tensión.

Kast llegó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, además de parte de su equipo. En medio de la batahola, conversó escuetamente con la prensa y dijo estar “contento” con el proceso.

El candidato tardó 40 segundos en emitir su voto, y junto a Adriasola, dejó el sufragio en la urna para posteriormente dar un punto de prensa.

En ese diálogo, el exdiputado dejó en suspenso dónde residirá una vez que asuma como máxima autoridad del país, con la posibilidad abierta incluso de habitar La Moneda. También confirmó que renunciará al Partido Republicano, con fecha límite el 11 de marzo, y que su eventual gabinete sería anunciado “pasada la mitad de enero, del 15 en adelante”.

Luego, se retiró para pasar el resto de la mañana y las primeras horas de la tarde en su hogar, en Buin, acompañado de su círculo íntimo. Pasadas las 17.00 horas, se trasladó hasta el comando, en la sede de su colectividad, en calle Presidente Errázuriz, en Las Condes, para esperar los resultados, junto a la dirigencia y figuras de republicanos, y de los demás partidos de oposición que apoyaron su cruzada.

La tercera es la vencida

El propio José Antonio Kast lo dijo en medio de su campaña presidencial para obtener la máxima magistratura del país: “La tercera es la vencida”.

Su paso por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios de la que se tituló de abogado, marcó lo que sería su vida política hasta ahora.

En su paso universitario formó parte del Movimiento Gremial y del centro de alumnos de la Escuela de Derecho. Fue en ese lugar donde conoció a Jaime Guzmán, quien lo instó luego a militar en la UDI.

Fue concejal de Buin entre 1996 y 2000. Al año siguiente inició su carrera como diputado por el entonces distrito 30, zona que representó por tres períodos. Fue jefe de la bancada de diputados gremialistas durante los años 2007, 2008 y 2011. En 2013 volvió a competir como diputado por el entonces distrito 24 de La Reina y Peñalolén, fue electo y así completó cuatro periodos en la Corporación.

Renunció a la UDI en 2016 e inició el transitó que lo llevaría en 2019 a fundar el Partido Republicano.

La primera vez que se postuló a la presidencia, eso sí, fue en 2017, ocasión en que llegó cuarto con 7,93% de los votos.

En las pasadas elecciones de 2021, Kast ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44,13% de votos ante el Presidente Boric, que obtuvo 55,87%.

Kast, en cuatro años, consiguió aumentar su caudal, reafirmar la hegemonía de su colectividad entre las derechas, y así, desde el 11 de marzo de 2026 ser el 35° Presidente de la República de Chile.

