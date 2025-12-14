POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

​Hoy domingo 14 de diciembre, Polar Comunicaciones da inicio a su cobertura especial en vivo de las Elecciones de Segunda Vuelta Presidencial 2025 en Chile, instancia clave en la que el país definirá a su próximo presidente o presidenta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.



Con votación de carácter obligatorio, la jornada electoral será seguida minuto a minuto por el equipo periodístico de Polar Comunicaciones, con especial énfasis en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. La cobertura incluirá despachos desde distintos centros de votación, además de información oficial proporcionada por autoridades locales.



El incumplimiento del deber de sufragio puede derivar en multas que van desde 0,5 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a montos aproximados entre $34.000 y $104.000.



Polar Comunicaciones informará oportunamente los resultados oficiales una vez finalizado el conteo de votos, reafirmando su compromiso con una cobertura objetiva, responsable y detallada, de cara a las autoridades que asumirán en marzo de 2026.



