Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

15 de septiembre de 2025

CADEM TRAS DEBATE: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS Y MATTHEI VUELVE A SUBIR 2 PUNTOS

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

encuestacadom

La nueva edición de la encuesta  Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la segunda semana de septiembre, midió a los candidatos presidencias luego de la realización del debate presidencial.

José Antonio Kast 26% (-1pto) y Jeannette Jara 25% se mantienen empatados en el primer lugar en la carrera presidencial, seguidos cada vez más cerca por Evelyn Matthei, que tuvo un alza de dos puntos, llegando a los 18% de las preferencias.

En el cuarto lugar se ubica Franco Parisi con 11%, seguido por Johannes Kaiser con 8%Harold Mayne-Nicholls con 3% (+1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%.

El 7%  de los encuestados no votaría, no sabe o no responde.

Debate presidencial

Sobre el debate presidencial, el 71% dice que vio o se informó al respecto y el 49% lo evaluó positivamente, obteniendo la mejor evaluación de un debate en comparación a los del 2021.

Consultados sobre el ganador de este evento, para 17% el triunfador fue Kast, 16% mencionó a Jara13% a Mayne Nicholls, 13% a Matthei13% a Kaiser. La nota promedio más alta la obtuvo Matthei con 4,3, seguida por Kast con un 4,1 y Mayne Nicholls con un 4,0.

 Fuente: cnnchile.com

cadem0709

CADEM: JARA ENCABEZA PRIMERA VUELTA, SEGUIDA DE KAST, QUE CAE POR SEXTA SEMANA Y MATTHEI ACORTA DISTANCIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM TRAS DEBATE: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS Y MATTHEI VUELVE A SUBIR 2 PUNTOS

Leer Más

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

encuestacadom
nuestrospodcast
gorediegoportales

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
gorediegoportales

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
6f1fca02-710d-497c-94f5-93e4a03b8107

EDUCATION AT A GLANCE 2025 DE LA OCDE DESTACA A CHILE EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FINANCIAMIENTO Y CONDICIONES LABORALES DOCENTES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
estudiantesmaqueta

ESTUDIANTES RINDEN HOMENAJE CON MAQUETA DE COLÓN 636 EN CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales