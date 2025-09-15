CADEM TRAS DEBATE: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS Y MATTHEI VUELVE A SUBIR 2 PUNTOS

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la segunda semana de septiembre, midió a los candidatos presidencias luego de la realización del debate presidencial.

José Antonio Kast 26% (-1pto) y Jeannette Jara 25% se mantienen empatados en el primer lugar en la carrera presidencial, seguidos cada vez más cerca por Evelyn Matthei, que tuvo un alza de dos puntos, llegando a los 18% de las preferencias.

En el cuarto lugar se ubica Franco Parisi con 11%, seguido por Johannes Kaiser con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (+1pto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1%.

El 7% de los encuestados no votaría, no sabe o no responde.

Debate presidencial

Sobre el debate presidencial, el 71% dice que vio o se informó al respecto y el 49% lo evaluó positivamente, obteniendo la mejor evaluación de un debate en comparación a los del 2021.

Consultados sobre el ganador de este evento, para 17% el triunfador fue Kast, 16% mencionó a Jara, 13% a Mayne Nicholls, 13% a Matthei, 13% a Kaiser. La nota promedio más alta la obtuvo Matthei con 4,3, seguida por Kast con un 4,1 y Mayne Nicholls con un 4,0.

