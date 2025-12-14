SERVEL MAGALLANES CONFIRMA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE MESAS Y RESULTADOS PRELIMINARES CERCA DE LAS 20:00 HORAS

La directora regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic, informó esta mañana que todas las mesas de la región se encuentran instaladas y funcionando con normalidad, en el marco de la cobertura de la segunda vuelta presidencial, realizada en Polar Comunicaciones.

En conversación con el medio, Kuzmanic explicó que el proceso se ha desarrollado sin inconvenientes y que hasta el momento no se registran situaciones que reportar ni denuncias. Asimismo, precisó que, de acuerdo a la normativa, si a las 18:00 horas existen personas esperando para sufragar, las mesas no pueden cerrar, garantizando así el derecho a voto de la ciudadanía.

No obstante, la autoridad señaló que, debido a que las mesas se instalaron de manera temprana, se proyecta que muchas de ellas efectivamente cierren a las 18:00 horas, lo que permitiría una entrega de resultados más rápida que en la primera elección. En ese sentido, adelantó que cerca de las 20:00 horas ya debería existir un panorama bastante claro de los resultados.

La directora regional del Servel destacó el correcto desarrollo del proceso electoral en la región y valoró el compromiso de vocales y electores en esta jornada democrática.

