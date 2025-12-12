VECINOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN VILLA LAS NIEVES CONOCEN AVANCES DEL PARQUE URBANO QUE EJECUTA MOP EN EL SECTOR

Ayer en la tarde el Director General de Obras Públicas Boris Olguín, Seremi de Gobierno Andro Mimica, Seremi de Medio Ambiente Enrique Rebolledo y Seremi MOP José Luis Hernández, sostuvieron un encuentro con el Consejo de Educación Parvularia del Jardín Infantil Villas Las Nieves, instancia participativa en la que se involucra a las familias, equipos educativos y representantes de la comunidad del sector, en temáticas relevantes para el funcionamiento del establecimiento educacional y el beneficio de la calidad educativa.



En la actividad, el Ministerio de Obras Públicas expuso el proyecto del parque urbano que se encuentra ejecutando la Dirección de Obras Hidráulicas en el sector de Villa Las Nieves, y los niños y niñas del jardín infantil expusieron a las autoridades sus sueños y esperanzas para ser incluidos en la iniciativa, que considera un 25 por ciento de avance físico.

“Entre el Jardín de Villa las Nieves y la Escuela de Villa las Nieves son más de 650 estudiantes, niños, niñas y adolescentes que están en el sector. Estas son obras que evidentemente impactan la calidad de vida, no solamente de los vecinos, sino también quienes llegan hasta acá para poder tener su continuidad de estudio”, señaló el Seremi de Gobierno Andro Mimica.



Añadió Mimica que: “Vamos a cambiar todo el entorno de una población donde la infraestructura pública no había llegado, avanzando con el Parque de Villa las Nieves, pero también con su cambio de luminaria, así que estamos muy contentos de poder dar cumplimiento a esta obra comprometida bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que está avanzando a una gran velocidad”.



Por su parte, el Director General de Obras Públicas Boris Olguín, estableció que “se trató de una muy bonita actividad y agradezco a los equipos que organizaron esto, tanto al Seremi de Obras Públicas, su equipo, a la empresa constructora y a su equipo de participación ciudadana, por conectar a la comunidad con una obra que es una obra pública, que tiene como objeto resolver situaciones, en este caso hidráulicas del cauce del estero, pero que viene a resolver también una situación de mejora del espacio público, un espacio que queremos para la comunidad, para la junta de vecinos y para este jardín infantil”.



”Nos contaron las tías y la directora del colegio, que los niños han participado, pudieron visitar de cerca la obra, han dibujado y se han imaginado juegos y pedido sus deseos, y a nosotros nos parece que todo cumple con el objetivo de una iniciativa que viene a resolver una obra de ingeniería pero sobre todas las cosas a otorgar un espacio para la comunidad”, agregó Olguín.



El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, explicó que la iniciativa contempla la construcción de obras de mejoramiento tendientes a aumentar la capacidad de regulación y capacidad hidráulica de canalización existente en el sector de Villa Las Nieves, mediante el abovedamiento del canal existente, lo cual provocará la disminución de la acumulación de basura y escombros, permitiendo el escurrimiento del estero LLau LLau en esta área tan poblada de la ciudad.



Explicó el Seremi MOP que así también la iniciativa contempla obras y acciones en canalizaciones artificiales que a lo largo de los años han generado impactos negativos en el medio ambiente, por ser focos de concentración de escombros y microbasurales, afectando negativamente la calidad de la escorrentía y generando riesgos de obstrucciones durante crecidas y afectaciones a la comunidad del sector, por lo que con la construcción del parque urbano sobre esta áreas se recuperarán y entregarán nuevas zonas de esparcimiento para la comunidad del sector.



