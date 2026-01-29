Punta Arenas,
29 de enero de 2026

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA

​Altos niveles de toxina paralizante obligan a mantener prohibiciones de extracción de ostión y refuerzan el llamado al autocuidado y al consumo responsable de mariscos.

marearoja

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y Antártica Chilena informa a la comunidad que, de acuerdo con los análisis de toxinas marinas realizados por los laboratorios de la institución, se mantiene una fuerte presencia de marea roja en la provincia de Última Esperanza.

 
Según lo observado, el fenómeno presenta una mayor concentración en el sector norte de la provincia, con un desplazamiento paulatino hacia el sur, situación que ha derivado en el cierre de áreas del sector de Puerto Edén a fines del año 2025, y posteriormente, a comienzos de 2026, en el cierre del sector Ancón Sin Salida y la entrada del Estero de las Montañas.

 
Además, considerando los altos niveles de Veneno Paralizante de los Moluscos (VPM) detectados en las muestras de ostión entregadas por el Crucero IX Norte del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), será muy difícil levantar la prohibición de extracción de este recurso en el corto plazo. En este sentido, se mantienen vigentes la Resolución N°229, de fecha 24 de enero de 2019, que prohíbe la extracción de ostión en Estero Falcón, y la Resolución N°105, de fecha 22 de enero de 2023, que establece la prohibición de extracción de ostión en Estero Peel y Seno Penguin.

 
En este contexto, se informa que en la provincia de Última Esperanza se encuentran autorizadas para la extracción de mariscos la parte norte del Estero de las Montañas y el Golfo Almirante Montt. No obstante, aun cuando estas áreas se encuentren habilitadas, es importante informarse de las zonas que se encuentran autorizadas para la extracción de recursos y es obligatorio realizar el análisis de los productos susceptibles de presentar toxinas marinas en los laboratorios de la Seremi de Salud, previo a su transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo.

 
Al respecto, la encargada del Programa de Marea Roja de la Seremi de Salud, Paulina Solar, explicó que “dado los altos niveles de toxina paralizante que presenta actualmente la provincia de Última Esperanza, los cuales se encuentran muy por sobre lo que establece la normativa vigente como apto para el consumo humano, gran parte de la provincia se mantiene con áreas cerradas. Las únicas zonas que permanecen abiertas corresponden al sector norte del Estero de las Montañas y al Golfo Almirante Montt”.

 
Agregó que se mantiene una vigilancia permanente del territorio marítimo regional, basada en las muestras proporcionadas por los cruceros del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en diversos puntos del litoral, sumadas a los análisis de muestras ingresadas por pescadores y a los muestreos de borde costero que realiza la Seremi. Este trabajo permite evaluar los niveles de toxinas y adoptar oportunamente las medidas de apertura o cierre de sectores, según corresponda.

 
La profesional recordó que la marea roja es un fenómeno presente de forma permanente en la región, con períodos de aumento y disminución de sus niveles, por lo que el llamado a la comunidad es a mantener las medidas de autocuidado que conocemos, tales como comprar mariscos sólo en lugares autorizados, evitando comprar en comercio ilegal y redes sociales, extraer únicamente desde áreas abiertas y exigir siempre el informe de análisis emitido por los laboratorios de la Seremi de Salud.

 
La marea roja es un fenómeno biológico dinámico, que puede manifestarse en cualquier momento. En este sentido, el informe de análisis constituye la única herramienta que permite verificar que los productos del mar presentan niveles de toxinas aptos para el consumo humano, contribuyendo así a prevenir intoxicaciones en la población.

 
Finalmente, se informa que la Seremi de Salud de Magallanes continuará con el monitoreo de la situación, y comunicará oportunamente cualquier cambio en la condición sanitaria de las áreas marítimas de la región. Se reitera el llamado a la comunidad a informarse a través de canales oficiales y respetar las medidas vigentes, como una forma de prevenir riesgos y resguardar la salud pública. Para mayor información se puede acceder al sitio web https://seremi12.redsalud.gob.cl/


luminariasnatales

UNA NUEVA LUZ PARA NATALES: GOBERNADORA (S) Y ALCALDESA FIRMAN CONVENIO PARA RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

señaltvnatales

QUIEREN MANTENER EL ACCESO GRATUITO A LA TELEVISIÓN ABIERTA PARA 15 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

Estanques agua fresca

EN PUERTO NATALES, PORVENIR Y PUNTA ARENAS ARRANCA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA

dirproyectodialogosaustrales