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14 de marzo de 2026

PRESIDENTE NACIONAL ANEF RECHAZA POSIBLES DESPIDOS ARBITRARIOS LUEGO DE ANUNCIO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS

La Voz De La Anef En Magallanes

Presidente Anef

Durante el programa La Voz de la Anef en Magallanes, el presidente nacional de la asociación de funcionarios públicos, José Pérez Debelli, señaló que la organización rechaza cualquier medida que involucre despidos arbitrarios bajo el argumento de ajustes presupuestarios.

El representante indicó que los trabajadores públicos cumplen un rol clave en la ejecución de políticas públicas y en la atención a la ciudadanía, por lo que reducir personal podría debilitar el funcionamiento del Estado.

Asimismo, adelantó que durante el año continuarán impulsando una agenda sindical enfocada en fortalecer la carrera funcionaria y mejorar las condiciones laborales en el sector público.



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