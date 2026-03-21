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21 de marzo de 2026

DIRIGENTA DE ANEF ÑUBLE ADVIERTE DÉFICIT ESTRUCTURAL Y LLAMA A FORTALECER EL ROL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La Voz de la ANEF en Magallanes

Cesiah Contreras, ANEF Ñuble

En el programa La Voz de la ANEF en Magallanes, la presidenta regional de ANEF Ñuble, Cesiah Contreras Aravena, compartió su experiencia en el servicio público y su trayectoria como dirigenta sindical, destacando que su compromiso nace desde sus convicciones y su historia ligada a movimientos sociales desde temprana edad.

Contreras relató que actualmente se desempeña como funcionaria de la Tesorería General de la República, acumulando una década de experiencia, y explicó que su camino en el mundo gremial comenzó impulsada por sus propios colegas. Tras varios años liderando la Asociación de Empleados de Tesorería, hoy encabeza la ANEF en su región, promoviendo la renovación de liderazgos y el trabajo colectivo.

Durante la entrevista, la dirigenta abordó uno de los principales problemas que enfrenta Ñuble: la falta de dotación e infraestructura adecuada desde su creación como región. Aseguró que existe una brecha importante de funcionarios y recursos, lo que impacta directamente en la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía.

Asimismo, enfatizó la importancia de mantener una relación cercana con las bases, destacando la realización de consejos regionales mensuales, actividades deportivas y espacios de encuentro que fortalecen el trabajo colaborativo y el sentido de comunidad dentro del sector público.

En otro ámbito, Contreras se refirió a la emergencia por incendios forestales que afectó a familias de funcionarios, señalando que como organización brindaron apoyo inmediato a los damnificados mediante campañas solidarias y entrega de ayuda básica, aunque reconoció que aún existen casos complejos que requieren mayor respaldo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a generar instancias de diálogo y a abordar de manera estructural las problemáticas del sector público, subrayando que el fortalecimiento de las condiciones laborales es clave para garantizar una mejor atención a la ciudadanía y avanzar en un servicio público más eficiente y digno.


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