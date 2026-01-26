Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de enero de 2026

ANEF MAGALLANES REALIZA VISITA A SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR EN TIERRA DEL FUEGO

​El recorrido incluyó a los Servicios de Chile atiende, Delegación, SAG, Registro Civil, Sernapesca, Tesorería, Aduana, SII y Dirección del Trabajo en Porvenir.

aneftdf

La presidenta del Consejo Regional de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova, junto a la tesorera, Karina Vargas, realizaron el miércoles 21 de enero un recorrido por diversos Servicios Púbicos de la región más austral del país.

Uno de ellos fue la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego, donde visitaron diversas dependencias públicas, para explicar a los y las funcionarias lo que viene ahora con el Reajuste del sector público 2026, además de hacer un balance de lo que se ha hecho como ANEF Magallanes durante el año 2025.

Otra de las actividades realizadas fue la visita al Centro de Formación Técnica Magallanes, con quienes ANEF Magallanes tiene un convenio. En dependencias del CFT se realizó una charla en la que se entregó a los socios y socias los detalles de éste, para que puedan seguir formándose en diversas materias como Administración Pública y Administración de Sistemas Logísticos, y así aprovechen los descuentos en aranceles y la matrícula gratuita que contiene este convenio ANEF-CFT Magallanes.

Además, como parte de la relación de fraternidad que se tiene con los trabajadores y trabajadoras de cada Servicio, se aprovechó este viaje para hacer entrega a los socios y socias del calendario ANEF 2026 Magallanes. El recorrido incluyó a los Servicios de Chile atiende, Delegación, SAG, Registro Civil, Sernapesca, Tesorería, Aduana, SII y Dirección del Trabajo en Porvenir.

expomagallanes2026

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

Leer Más

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

expomagallanes2026
nuestrospodcast
FB 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
aneftdf

ANEF MAGALLANES REALIZA VISITA A SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR EN TIERRA DEL FUEGO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
enduroecuestre

RÍO VERDE SE CONSOLIDA COMO EL EPICENTRO DEL DEPORTE ECUESTRE EN LA ESTANCIA LAS CHARAS

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
rispolo

RISPOLI EXPLICA POR QUÉ NO SE CONCRETÓ EL ÚLTIMO APOYO ECONÓMICO AL FUTSAL