ANEF MAGALLANES REALIZA VISITA A SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR EN TIERRA DEL FUEGO

La presidenta del Consejo Regional de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova, junto a la tesorera, Karina Vargas, realizaron el miércoles 21 de enero un recorrido por diversos Servicios Púbicos de la región más austral del país.

Uno de ellos fue la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego, donde visitaron diversas dependencias públicas, para explicar a los y las funcionarias lo que viene ahora con el Reajuste del sector público 2026, además de hacer un balance de lo que se ha hecho como ANEF Magallanes durante el año 2025.

Otra de las actividades realizadas fue la visita al Centro de Formación Técnica Magallanes, con quienes ANEF Magallanes tiene un convenio. En dependencias del CFT se realizó una charla en la que se entregó a los socios y socias los detalles de éste, para que puedan seguir formándose en diversas materias como Administración Pública y Administración de Sistemas Logísticos, y así aprovechen los descuentos en aranceles y la matrícula gratuita que contiene este convenio ANEF-CFT Magallanes.

Además, como parte de la relación de fraternidad que se tiene con los trabajadores y trabajadoras de cada Servicio, se aprovechó este viaje para hacer entrega a los socios y socias del calendario ANEF 2026 Magallanes. El recorrido incluyó a los Servicios de Chile atiende, Delegación, SAG, Registro Civil, Sernapesca, Tesorería, Aduana, SII y Dirección del Trabajo en Porvenir.