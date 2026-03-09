MERCADO BLUMAR CIERRA 2025 CON CRECIMIENTO INTEGRAL Y FUERTE SELLO SOCIAL EN MAGALLANES

Mercado Blumar, el centro de experiencia y ventas de Blumar que conecta la producción del mar de la compañía en la Región de Magallanes, consolidó su operación durante 2025 a través de un desempeño estable y equilibrado en sus distintos canales, combinando el crecimiento comercial con una gestión orientada a la continuidad operativa y al fortalecimiento del vínculo con la comunidad local.



Este compromiso, se reflejó en un aumento significativo de las donaciones, que alcanzaron un total de 1.343 kilos de productos del mar, superando los 948 kilos entregados en 2024. Estas contribuciones, se orientaron principalmente a municipios (24,6%), establecimientos educacionales (23,7%) y entidades gubernamentales (22,9%), reafirmando el foco social y territorial de Mercado Blumar.



Durante el año, Mercado Blumar profundizó su integración con el entorno regional a través de hitos relevantes y con fuerte sentido territorial, como la participación en Expo Magallanes, el apoyo al Chapuzón Kids y la alianza con EcoMercados Solidarios, acciones que contribuyeron a fortalecer el nivel de conocimiento y cercanía con la comunidad.



En esa misma línea, el desempeño del período estuvo marcado por un avance transversal en los distintos segmentos de clientes. En este caso, el canal mayorista (comercios) fue clave para ampliar la cobertura territorial, permitiendo abastecer a un mayor número de puntos de venta en la región. En paralelo, la venta al detalle y el canal de colaboradores mantuvieron un crecimiento sostenido, cerrando el año con un alza en valor cercana al 37% respecto al período anterior, reflejando una preferencia constante de las familias magallánicas por el producto local.



En términos globales, el año cerró con un volumen total de ventas de 170.454 kilos, lo que representa un avance significativo frente al ejercicio 2024, manteniendo un equilibrio entre volumen, cobertura y operación.



Al respecto, la jefa de Sala de Ventas de Mercado Blumar, Trinidad Amézaga, señaló que "hemos consolidado un modelo comercial sólido y equilibrado, donde todos nuestros canales avanzan a paso firme. Estos resultados reflejan la confianza de la comunidad de Magallanes y refuerzan la convicción de que el desarrollo del mercado debe ir acompañado de un compromiso social permanente”.



Para este año, Mercado Blumar proyecta seguir consolidando su modelo de operación, junto con aumentar su participación en iniciativas que beneficien a la comunidad local, reforzando una gestión que combine continuidad comercial y compromiso social.



