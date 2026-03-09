Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

ABOGADO ROBINSON QUELIN ANALIZA PROYECTO SOBRE CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS

Buenos Días Región

Robinson Quentin

​El abogado penalista Robinson Quelin analizó en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la discusión del proyecto de ley que modifica el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que recientemente avanzó en el Senado.

Durante la entrevista, explicó que propuestas como restituir la pena de muerte o reducir la edad de responsabilidad penal son poco viables en Chile, debido a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.

Por último, advirtió que el proyecto en debate podría beneficiar a miles de personas privadas de libertad y que, tal como está planteado, podría generar cuestionamientos en materia de seguridad jurídica.

Jessica Bengoa, Seremi del trabajo y previsión social

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA AVANCES EN PENSIONES, LEY DE 40 HORAS Y SALARIO MÍNIMO DURANTE BALANCE DE GESTIÓN

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

Robinson Quentin

ABOGADO ROBINSON QUELIN ANALIZA PROYECTO SOBRE CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS

