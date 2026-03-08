Punta Arenas,
8 de marzo de 2026

ACADÉMICO ANALIZA DESAFÍOS AMBIENTALES Y MODELOS DE DESARROLLO EN MAGALLANES TRAS TALLER INTERNACIONAL EN RÍO SECO

El historiador Alberto Harambour destacó el encuentro realizado en el Museo de Historia Natural de Río Seco, que reunió a investigadores de distintos países para reflexionar sobre los vínculos entre Patagonia y Amazonia.

Programa Ojo con la cultura

En una nueva edición del programa “Ojo con la Cultura” de Polar Comunicaciones, el académico e historiador Alberto Harambour abordó diversos temas vinculados al desarrollo territorial, el medioambiente y la investigación en el extremo sur del país. La conversación se dio en el contexto del reciente taller internacional “Patagonia-Amazonia”, realizado en el Museo de Historia Natural de Río Seco, en Punta Arenas.

El encuentro reunió a investigadores provenientes de distintos países, entre ellos Brasil, Colombia, Argentina, Reino Unido y Alemania, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre la relación entre dos grandes sistemas socioecológicos del planeta: la Patagonia y la Amazonia. Según explicó Harambour, el espacio permitió generar un diálogo interdisciplinario sobre temas como los procesos coloniales, el manejo de los ríos, las turberas y los desafíos ambientales globales.

Durante la entrevista también se abordaron los modelos de desarrollo que han marcado la historia económica de Magallanes, como la ganadería y la industria petrolera. El académico planteó que más allá del recurso explotado, el impacto en la sociedad depende de cómo se organiza la producción y cómo se distribuye la riqueza generada entre las comunidades.

Harambour también se refirió a debates actuales en la región, como el desarrollo del hidrógeno verde, señalando que muchas veces estos proyectos surgen acompañados de grandes expectativas económicas que no siempre se concretan. En ese contexto, sostuvo que los desafíos actuales del planeta no solo pasan por producir más energía, sino por replantear los modelos de consumo y las formas de distribución de los recursos.

El investigador adelantó además que el taller Patagonia-Amazonia tendrá continuidad en futuros encuentros internacionales, con una próxima versión proyectada en Leticia, Colombia. La iniciativa busca fortalecer redes de investigación y diálogo entre territorios que, pese a su distancia geográfica, enfrentan problemáticas ambientales y sociales similares.



RESULTADOS SIMCE 2025 CONFIRMAN ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DESAFÍOS EN MATEMÁTICA EN MAGALLANES

