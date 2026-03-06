Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

JACQUES ROUX VIDAL ABORDA DESAFÍOS DEL DEPORTE EN MAGALLANES DE CARA AL NUEVO GOBIERNO

Buenos días región.

jrouxvidal

El secretario regional de Evópoli, ex jefe de la unidad regional de la Subdere y profesor de pádel, Jacques Roux Vidal, abordó los desafíos del deporte en la región y a nivel país ante el cambio de administración gubernamental que se concretará el próximo 11 de marzo de 2026.

Durante su participación la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Roux Vidal compartió su visión sobre la hoja de ruta que debiera seguir el desarrollo deportivo en el nuevo ciclo político, enfatizando la importancia de una planificación más clara y coordinada.

En ese contexto, sostuvo que más allá de aumentar el presupuesto, el foco debiera estar en una mejor organización de las prioridades. “mas que dar mas recursos siento que se ordene un poco mas el tema, ordenar la priorización de lo que se va a hacer en la región en materia de deporte, y a nivel nacional ojala tener una política del deporte”, expresó.

El dirigente planteó que contar con lineamientos claros permitiría optimizar el uso de los recursos existentes y orientar de mejor manera los esfuerzos públicos y privados destinados al desarrollo de la actividad física y deportiva.

Asimismo, remarcó la importancia de que las políticas deportivas tengan continuidad en el tiempo, de modo que las iniciativas no dependan únicamente de los cambios de administración, sino que respondan a una estrategia de largo plazo que fortalezca el acceso al deporte y el desarrollo de talentos en todo el país.



MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SUBSECRETARIO INAUGURA SECCIÓN FEMENINA

AVANCES Y CIFRAS HISTÓRICAS DE INVERSIÓN REGISTRÓ GESTIÓN DE GENDARMERÍA 2022-2026

CECREA-6

MINISTERIO DE LAS CULTURAS INAUGURA EN PORVENIR EL CECREA MÁS AUSTRAL DE CHILE

escpaulharris

GOBIERNO INAUGURÓ EL AÑO ESCOLAR 2026 EN LA ESCUELA ESPECIAL PAUL HARRIS