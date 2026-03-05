Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

MINISTRA CAROLINA ARREDONDO INAUGURA CECREA PORVENIR Y DESTACA AVANCES CULTURALES EN MAGALLANES

Buenos días región.

ministraculturas

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre su visita a la región de Magallanes, marcada por la inauguración de Cecrea Porvenir y una serie de actividades vinculadas al fortalecimiento cultural y patrimonial del territorio.

La secretaria de Estado llegó hasta Tierra del Fuego para inaugurar Cecrea Porvenir, un espacio destinado a la creación de niñas, niños y jóvenes, que comenzará a funcionar en la comuna fueguina. La apertura de este centro responde a la propuesta descentralizadora impulsada por la actual administración, ampliando el acceso a instancias formativas y creativas fuera de los grandes centros urbanos.

Previo a su participación en la emisora, la ministra estuvo presente en la instalación de una placa del programa Acciona en la Escuela Santa Laura de Punta Arenas. Este programa, que promueve el arte en la educación, se encuentra implementado en el establecimiento desde hace algunos años, fortaleciendo el vínculo entre procesos pedagógicos y prácticas artísticas.

Durante la tarde, la autoridad contempla una visita al colectivo de artes visuales Matices, organización reconocida como uno de los 26 Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio en la región de Magallanes. El objetivo es conocer en terreno el trabajo que desarrolla esta agrupación, conformada mayoritariamente por mujeres, y relevar su aporte al desarrollo cultural local.

La agenda finalizará con un recorrido por la futura Biblioteca y Archivo Regional, donde inspeccionará los avances de la obra, que actualmente presenta un 49% de progreso. La visita permitirá revisar el estado del proyecto, llamado a convertirse en un nuevo espacio de resguardo patrimonial y acceso ciudadano a la lectura y la memoria regional.



HYST Y AUSTRO CHILE IMPULSAN PROGRAMA RADIAL PARA RELEVAR EL ROL ESTRATÉGICO DEL TURISMO EN MAGALLANES "PATAGONIA ON TOUR"

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

boricmagallanes2026
DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Veronica Pardo, Subsecretaria de Turismo

SUBSECRETARIA DE TURISMO DESTACÓ RÉCORD DE 6 MILLONES DE TURISTAS EN LA REGIÓN Y LLAMA A POSICIONAR LA MARCA PATAGONIA CHILENA

CP DGA 1

MOP INVITA A PARTICIPAR EN LA TERCERA VERSIÓN DEL CONCURSO FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS