2 de marzo de 2026

ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA CONVOCÓ A AMANTES DEL GÉNERO EN PUNTA ARENAS

​El Centro Cultural Municipal albergó una nueva edición con DJs locales y una destacada puesta en escena.

ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA (4)

Con una positiva convocatoria se desarrolló este sábado el tercer Encuentro de Música Electrónica organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, actividad realizada en el Centro Cultural Municipal, como parte del programa de verano 2026.

La jornada reunió a exponentes locales del género, quienes presentaron distintos estilos y propuestas sonoras ante un público que llegó hasta el recinto cultural para disfrutar de esta muestra artística.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa ya se consolida dentro de la programación estival. "Por tercer año realizamos esta expo de música electrónica en un lugar icónico como nuestro Centro Cultural, que es un espacio de encuentro y de culturas. No es una fiesta, es una muestra musical pensada para un público que sigue este estilo y que hoy puede disfrutarlo en un recinto municipal con una puesta en escena de primer nivel", señaló.

La autoridad agregó que esta actividad se suma a la Expo Urbana desarrollada jueves y viernes en el mismo recinto, y forma parte de las más de 90 iniciativas organizadas por el municipio durante la temporada estival. "Estamos concluyendo un verano muy intenso en materia de actividades culturales y recreativas, y esta propuesta viene a diversificar la oferta para distintos públicos", indicó.

En el escenario participaron DJs regionales como Dj Noz, Dj Cielo y Dj Don Pulpo, quienes ofrecieron sets que recorrieron distintos subgéneros de la electrónica.

Dj Don Pulpo valoró el espacio y la respuesta del público. "Estuvimos presentando varios estilos como Hard Trance y Acid. Se agradece al equipo del Centro Cultural porque el espacio está increíble. La idea es que esta comunidad siga creciendo, que se corra la voz y que más gente se sume a este movimiento que en Punta Arenas es pequeño, pero muy unido", comentó.

Desde la Municipalidad destacaron que el objetivo de este encuentro es abrir espacios formales para distintas expresiones musicales, fortaleciendo el uso del Centro Cultural Municipal como un punto de desarrollo artístico local y de encuentro para la comunidad.

EL CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES” LLENÓ DE RITMO Y COLOR LAS CALLES DE PUNTA ARENAS

ENCUENTRO DE MÚSICA ELECTRÓNICA CONVOCÓ A AMANTES DEL GÉNERO EN PUNTA ARENAS

