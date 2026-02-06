MUJERES DE ORGANIZACIONES MAGALLÁNICAS COMPARTEN APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS DEL ENCUENTRO NACIONAL "FORMAR PARA INCIDIR"

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes de organizaciones sociales de Magallanes dieron a conocer su experiencia en el encuentro nacional del programa “Formar para Incidir”, que reunió a mujeres de todas las regiones del país.

Josselyn Erguy y Valentina Sánchez, de ONG Asher Magallanes, junto a Rosa María Miranda, presidenta de la agrupación TEAbrazo Magallanes, explicaron que el encuentro fue una jornada de formación, empoderamiento y aprendizaje colectivo, centrada en fortalecer la prevención de la violencia de género y la incidencia territorial.

Finalmente, las participantes señalaron que el desafío ahora es replicar los aprendizajes en la región, fortaleciendo el trabajo comunitario y generando nuevas instancias de formación para mujeres de Magallanes.



