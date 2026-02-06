Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

MUJERES DE ORGANIZACIONES MAGALLÁNICAS COMPARTEN APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS DEL ENCUENTRO NACIONAL "FORMAR PARA INCIDIR"

Buenos días región

Organizaciones Magallanes

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes de organizaciones sociales de Magallanes dieron a conocer  su experiencia en el encuentro nacional del programa “Formar para Incidir”, que reunió a mujeres de todas las regiones del país.

Josselyn Erguy y Valentina Sánchez, de ONG Asher Magallanes, junto a Rosa María Miranda, presidenta de la agrupación TEAbrazo Magallanes, explicaron que el encuentro fue una jornada de formación, empoderamiento y aprendizaje colectivo, centrada en fortalecer la prevención de la violencia de género y la incidencia territorial.

Finalmente, las participantes señalaron que el desafío ahora es replicar los aprendizajes en la región, fortaleciendo el trabajo comunitario y generando nuevas instancias de formación para mujeres de Magallanes.


Organizaciones Magallanes

MUJERES DE ORGANIZACIONES MAGALLÁNICAS COMPARTEN APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS DEL ENCUENTRO NACIONAL "FORMAR PARA INCIDIR"

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

UNIDAD DE TURISMO (7)

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGISTRA MÁS DE 4 MIL ATENCIONES EN ENERO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

UNIDAD DE TURISMO (7)

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGISTRA MÁS DE 4 MIL ATENCIONES EN ENERO

Carlos Rodrigo Mladinic

ECONOMISTA ANALIZA DEMORAS Y CRITERIOS EN LA DEFINICIÓN DE SEREMÍAS CLAVES PARA MAGALLANES

20260129_093654

MOP EXPUSO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL AVANCES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TORRES DEL PAINE