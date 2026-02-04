Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER: ESPECIALISTA ADVIERTE QUE MAGALLANES PRESENTA EL MAYOR ÍNDICE DE MORTALIDAD DEL PAÍS

Buenos días región

Dra

En el contexto del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, la doctora Claudia Gamargo, Directora Médica del Instituto del Cáncer RedSalud, fue parte del programa Buenos días región, donde abordó la situación actual de esta enfermedad y la importancia del diagnóstico precoz en la región de Magallanes.

Durante la entrevista en Buenos días región, la especialista señaló que Magallanes presenta el mayor índice de mortalidad por cáncer a nivel nacional, con una cifra 17% más alta en comparación con el resto del país, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. En ese sentido, enfatizó que la detección temprana puede salvar vidas y marcar una diferencia significativa en el pronóstico de los pacientes.

Claudia Gamargo explicó además que factores como el aumento de peso pueden incidir en una mayor aparición de distintos tipos de cáncer, reforzando la necesidad de promover hábitos de vida saludables y controles preventivos, especialmente en una región donde el acceso oportuno a la salud resulta clave.

En conversación con Polar Comunicaciones, la directora médica del Instituto del Cáncer RedSalud destacó los avances en materia de tratamientos, incluyendo cirugías, quimioterapias e inmunoterapias, así como la existencia de un programa de diagnóstico precoz en la región, que contempla un contacto inicial y un seguimiento continuo de los pacientes.

Finalmente, la especialista informó que RedSalud se encuentra desarrollando un proyecto para fortalecer la atención oncológica en Magallanes, que considera la realización de cirugías, la presencia de oncólogos médicos y la implementación de una sala de quimioterapia ambulatoria en la región, con el objetivo de evitar el traslado de pacientes fuera del territorio. 

En Magallanes se proyecta que en dos años habrá un centro de atención para pacientes oncológicos.


Josefina Castellvi

FALLECE JOSEFINA CASTELLVÍ, PRIMERA DIRECTORA MUJER DE UNA BASE CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTIDA

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

​Los trabajos presentan un 65% de avance y consideran una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional vía FNDR y ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

​Los trabajos presentan un 65% de avance y consideran una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional vía FNDR y ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

COLUMNA DE OPINIÓN | EL VALOR DE LAS CERTIFICACIONES DEL COCH EN LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN DEPORTE

MUNICIPIO FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL SECTOR VILLA ANDREA

catalina plaza

CANTANTE MAGALLÁNICA CATALINA PLAZA Y SU BANDA ABRIRÁN CONCIERTO DE CHAYANNE EN EL ESTADIO NACIONAL