DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER: ESPECIALISTA ADVIERTE QUE MAGALLANES PRESENTA EL MAYOR ÍNDICE DE MORTALIDAD DEL PAÍS

En el contexto del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, la doctora Claudia Gamargo, Directora Médica del Instituto del Cáncer RedSalud, fue parte del programa Buenos días región, donde abordó la situación actual de esta enfermedad y la importancia del diagnóstico precoz en la región de Magallanes.

Durante la entrevista en Buenos días región, la especialista señaló que Magallanes presenta el mayor índice de mortalidad por cáncer a nivel nacional, con una cifra 17% más alta en comparación con el resto del país, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. En ese sentido, enfatizó que la detección temprana puede salvar vidas y marcar una diferencia significativa en el pronóstico de los pacientes.

Claudia Gamargo explicó además que factores como el aumento de peso pueden incidir en una mayor aparición de distintos tipos de cáncer, reforzando la necesidad de promover hábitos de vida saludables y controles preventivos, especialmente en una región donde el acceso oportuno a la salud resulta clave.

En conversación con Polar Comunicaciones, la directora médica del Instituto del Cáncer RedSalud destacó los avances en materia de tratamientos, incluyendo cirugías, quimioterapias e inmunoterapias, así como la existencia de un programa de diagnóstico precoz en la región, que contempla un contacto inicial y un seguimiento continuo de los pacientes.

Finalmente, la especialista informó que RedSalud se encuentra desarrollando un proyecto para fortalecer la atención oncológica en Magallanes, que considera la realización de cirugías, la presencia de oncólogos médicos y la implementación de una sala de quimioterapia ambulatoria en la región, con el objetivo de evitar el traslado de pacientes fuera del territorio.

En Magallanes se proyecta que en dos años habrá un centro de atención para pacientes oncológicos.



