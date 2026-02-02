CROSS COUNTRY DE VERANO REUNIÓ A CERCA DE 70 ATLETAS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Con una destacada convocatoria se llevó a cabo la 1° Fecha del Campeonato de Verano de Cross Country, evento organizado por el Club Atlético LEA, patrocinado por la Asociación Atlética de Magallanes y con el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas, en el histórico circuito del Parque María Behety.

La competencia reunió a alrededor de 70 deportistas, desde categorías promocionales hasta senior, quienes dieron vida a una jornada marcada por el deporte, la vida sana y el fortalecimiento del atletismo regional. Las pruebas se disputaron en múltiples distancias y circuitos, permitiendo la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre los resultados destacados, en Promocional Damas se impuso Martina Ruiz, mientras que en Promocional Varones el primer lugar fue para William Núñez. En categorías adultas, Claudia Gómez obtuvo el primer lugar en Adulto Damas y Felipe Aballay se quedó con el triunfo en Adulto Varones, completando las diez vueltas al circuito. Los resultados completos por categoría se encuentran disponibles al final de esta nota.

Desde la organización valoraron positivamente el desarrollo de esta primera fecha, tanto por la participación como por el interés del público y de los propios atletas. La segunda fecha del campeonato ya se encuentra programada para el próximo 22 de febrero, nuevamente en Punta Arenas, continuando así con el calendario estival del atletismo en la región.

