30 de enero de 2026

PRESIDENTE EVOPOLI MAGALLANES RICARDO HERNÁNDEZ DESTACA AMPLITUD POLÍTICA EN LA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST

Buenos días región.

rhernandezcremaschi

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente regional de Evópoli, Ricardo Hernández Cremaschi, entregó su análisis respecto a la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, valorando especialmente la diversidad de perfiles y la presencia de figuras independientes y de distintas corrientes políticas.

En ese contexto, Hernández destacó que el equipo ministerial no responde únicamente a una sola tienda política, señalando que “hay harto independiente y eso no lo encuentro malo”, subrayando que esta amplitud puede ser positiva para enfrentar los desafíos que vienen para el país.

Asimismo, valoró la inclusión de personeros provenientes de distintas colectividades, incluso algunas que no están directamente ligadas al presidente electo, mencionando que “va desde el ministro Campos en Agricultura (Partido Radical) pasando por Ximena Rincón (ex Demócrata Cristiana) pasando por Pancho Undurraga en Cultura de la UDI, también gente de centros de estudio, de la derecha empresarial”.

El dirigente regional de Evópoli recalcó que, más allá de los orígenes políticos, lo relevante es que el nuevo gabinete logre dar estabilidad y respuestas concretas a las necesidades del país, enfatizando que “al país le tiene que ir bien y que mejor que le vaya bien al país con empleo, es lo que necesitamos para volver a crecer”.

Finalmente, Hernández sostuvo que la conformación de este gabinete refleja una señal de apertura y búsqueda de consensos, elementos que, a su juicio, serán clave para enfrentar el próximo periodo de gobierno y generar condiciones favorables para el desarrollo económico y social del país.



CON SELLO INDEPENDIENTE: KAST AFINA LAS ÚLTIMAS PIEZAS DE SU ELENCO DE DELEGADOS PRESIDENCIALES

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

autochoquecasapuq

CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BD 1

KAST

CON SELLO INDEPENDIENTE: KAST AFINA LAS ÚLTIMAS PIEZAS DE SU ELENCO DE DELEGADOS PRESIDENCIALES

CONDENAN A CONDUCTOR QUE INGRESÓ A LA PLAZA DE ARMAS EN ESTADO DE EBRIEDAD