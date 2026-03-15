A 40 AÑOS DE LA MORATORIA MUNDIAL: CHILE MANTIENE PROHIBIDA LA CAZA DE BALLENAS MIENTRAS TRES PAÍSES AÚN LA PRACTICAN

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Este 2026 se cumplen 40 años desde que entró en vigor la moratoria internacional contra la caza comercial de ballenas impulsada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI), medida que buscó frenar la explotación que durante el siglo XX llevó a varias especies al borde de la desaparición.

Durante ese período se estima que cerca de 2,9 millones de ballenas fueron cazadas, incluyendo hasta el 90% de las ballenas azules y el 70% de los rorcuales comunes. La prohibición permitió que varias poblaciones comenzaran lentamente a recuperarse.

A pesar de ello, la caza comercial no ha desaparecido completamente. Islandia, Japón y Noruega continúan autorizando esta práctica mediante excepciones legales o decisiones soberanas, y desde la entrada en vigor de la moratoria se calcula que estos países han capturado alrededor de 45 mil ballenas.

En el caso de Chile, la actividad dejó de realizarse hace décadas. La caza de ballenas cesó oficialmente en 1983 y posteriormente, en 2008, se promulgó la Ley 20.293 que prohibió de forma permanente la captura y comercialización de cetáceos, además de declarar todo el mar jurisdiccional chileno como Santuario de Ballenas.

Actualmente el país promueve la protección de estas especies y el turismo de avistamiento como alternativa sustentable, mientras organismos como Sernapesca y la Armada mantienen labores de monitoreo y fiscalización en las aguas nacionales.

Las ballenas cumplen además un rol fundamental en el equilibrio del océano, ya que contribuyen a la distribución de nutrientes, favorecen el crecimiento del fitoplancton y ayudan a capturar carbono de la atmósfera, lo que las convierte en aliadas naturales frente al cambio climático.

Fuente: Ecoinventos

