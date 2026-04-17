17 de abril de 2026
TURISTA ALEMÁN DETENIDO POR FUMAR EN ZONA PROHIBIDA EN TORRES DEL PAINE
El hecho ocurrió en el sector Pudeto y fue denunciado por personal de Conaf.
La tarde de este jueves 16 de abril, alrededor de las 16:00 horas, personal de Carabineros del Retén Torres del Paine concurrió hasta el sector Pudeto, al interior del Parque Nacional Torres del Paine, tras una denuncia realizada por una funcionaria de Conaf.
En el lugar, se informó que un turista extranjero, de nacionalidad alemana, fue sorprendido fumando en un sector no habilitado, situación que quedó registrada en un video proporcionado a los efectivos policiales.
Con estos antecedentes, Carabineros logró identificar al individuo, procediendo a su detención por infracción a la Ley 20.653, que sanciona el uso indebido de fuentes de calor en áreas no autorizadas.
Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasará a control de detención durante la jornada de este viernes 17 de abril.
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La reunión de trabajo tuvo como objetivo conocer la cartera de proyectos, y proyectar lo que se viene hacia adelante para poder trabajar de manera conjunta.
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