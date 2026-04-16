SUJETO INTENTÓ AHORCAR A SU PADRE Y SE ATRINCHERÓ CON CUCHILLOS EN PUNTA ARENAS: FUE DETENIDO POR GOPE

Un mediodía de extrema violencia se vivió este miércoles en una vivienda del sector poniente de Punta Arenas. Lo que comenzó como un brote de agresividad terminó en un complejo operativo policial, luego de que un joven intentara asfixiar a su propio padre y se atrincherara en el domicilio armado con cuchillos.

La emergencia se activó cerca de las 13:00 horas, cuando personal de Carabineros y el SAMU acudieron al lugar ante una denuncia por Violencia Intrafamiliar (VIF).

Al llegar, los efectivos constataron que el sujeto, quien padece problemas psiquiátricos y de adicción, se negaba a deponer su actitud, manteniendo amenazada de muerte a la víctima al interior del inmueble.

Intervención del GOPE y estado de la víctima

Dada la peligrosidad de la situación y el hecho de que el agresor portaba armas blancas, se solicitó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Tras una negociación infructuosa, el equipo especializado logró irrumpir en la vivienda y reducir al individuo, quien momentos antes —según reportes policiales— habría intentado ahorcar a su progenitor.

Tras ello, el padre del detenido fue evacuado de inmediato por el SAMU hacia un centro asistencial. Pese a la gravedad del ataque, los médicos confirmaron que las lesiones fueron de carácter leve, aunque el impacto emocional para la familia es profundo.

Así las cosas, ahora, el agresor será formalizado este jueves por amenazas y agresiones en contexto de VIF.

Fuente: biobiochile.cl

