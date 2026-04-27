27 de abril de 2026
RETÉN FRONTERIZO CAÑADÓN GRANDE RECIBE VISITA DEL SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
El 26 de abril el titular de la cartera visitó la apartada repartición compartiendo con los servidores de Carabineros.
A más de 200 kilómetros de la capital regional se trasladó el Seremi de seguridad pública Ronald López, con el objetivo de visitar a una de los retenes fronterizos históricos de nuestra Pampa Magallánica.
"Entre más grande mi soledad, más grande mi amor a la Patria" es el lema de los Carabineros de Frontera, quienes cumplen un rol fundamental en zonas aisladas del territorio a lo largo de nuestra frontera, superando el aislamiento, viento de la pampa y la distancia familiar, una vocación de entrega y sacrificio muchas veces desconocida.
En la ocasión el Seremi de Seguridad pública conoció a los funcionarios de carabineros, los desafíos de su servicio y las principales tareas que desarrollan en este lejano punto de la Patagonia.
El seremi Ronald López comentó que "esta visita es parte de los trabajos programados para comprender y verificar en terreno las operaciones de seguridad que se realizan a lo largo y ancho de la región de Magallanes y Antártica Chilena, además de ser un homenaje a los hombres y mujeres que componen Carabineros de Chile en el marco de su aniversario, en donde el sacrificio y entrega muchas veces silencioso es fundamental", recalcando que "visitarlos, compartir y ver de qué manera realizan sus tareas, junto al peso de la historia de mártires muchas veces olvidados en la Patagonia es una inspiración y tremenda responsabilidad para todos los chilenos".
Por otro lado, el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot se posiciona como el ministro mejor evaluado con un 58%.
Por otro lado, el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot se posiciona como el ministro mejor evaluado con un 58%.