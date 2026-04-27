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27 de abril de 2026

RETÉN FRONTERIZO CAÑADÓN GRANDE RECIBE VISITA DEL SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

​El 26 de abril el titular de la cartera visitó la apartada repartición compartiendo con los servidores de Carabineros.

Seremi de Seguridad Pública visitó Rete´n Cañadon Grande

A más de 200 kilómetros de la capital regional se trasladó el Seremi de seguridad pública Ronald López, con el objetivo de visitar a una de los retenes fronterizos históricos de nuestra Pampa Magallánica.


"Entre más grande mi soledad, más grande mi amor a la Patria" es el lema de los Carabineros de Frontera, quienes cumplen un rol fundamental en zonas aisladas del territorio a lo largo de nuestra frontera, superando el aislamiento, viento de la pampa y la distancia familiar, una vocación de entrega y sacrificio muchas veces desconocida.


En la ocasión el Seremi de Seguridad pública conoció a los funcionarios de carabineros, los desafíos de su servicio y las principales tareas que desarrollan en este lejano punto de la Patagonia.


El seremi Ronald López comentó que "esta visita es parte de los trabajos programados para comprender y verificar en terreno las operaciones de seguridad que se realizan a lo largo y ancho de la región de Magallanes y Antártica Chilena, además de ser un homenaje a los hombres y mujeres que componen Carabineros de Chile en el marco de su aniversario, en donde el sacrificio y entrega muchas veces silencioso es fundamental", recalcando que "visitarlos, compartir y ver de qué manera realizan sus tareas, junto al peso de la historia de mártires muchas veces olvidados en la Patagonia es una inspiración y tremenda responsabilidad para todos los chilenos".



REUNIÓN CON SEREMI DE BIENES NACIONALES

MUNICIPIO Y BIENES NACIONALES COORDINAN AGENDA POR TERRENOS Y PROYECTOS

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