RETÉN FRONTERIZO CAÑADÓN GRANDE RECIBE VISITA DEL SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

​A más de 200 kilómetros de la capital regional se trasladó el Seremi de seguridad pública Ronald López, con el objetivo de visitar a una de los retenes fronterizos históricos de nuestra Pampa Magallánica.



"Entre más grande mi soledad, más grande mi amor a la Patria" es el lema de los Carabineros de Frontera, quienes cumplen un rol fundamental en zonas aisladas del territorio a lo largo de nuestra frontera, superando el aislamiento, viento de la pampa y la distancia familiar, una vocación de entrega y sacrificio muchas veces desconocida.



En la ocasión el Seremi de Seguridad pública conoció a los funcionarios de carabineros, los desafíos de su servicio y las principales tareas que desarrollan en este lejano punto de la Patagonia.



El seremi Ronald López comentó que "esta visita es parte de los trabajos programados para comprender y verificar en terreno las operaciones de seguridad que se realizan a lo largo y ancho de la región de Magallanes y Antártica Chilena, además de ser un homenaje a los hombres y mujeres que componen Carabineros de Chile en el marco de su aniversario, en donde el sacrificio y entrega muchas veces silencioso es fundamental", recalcando que "visitarlos, compartir y ver de qué manera realizan sus tareas, junto al peso de la historia de mártires muchas veces olvidados en la Patagonia es una inspiración y tremenda responsabilidad para todos los chilenos".





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