MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTÓ SU PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE HUMEDALES URBANOS

Con una amplia convocatoria que reunió a cerca de un centenar de personas, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el seminario de lanzamiento del Plan de Gestión Integral (PGI) de Humedales Urbanos de la comuna, iniciativa que busca fortalecer la conservación y gestión sostenible de estos ecosistemas fundamentales para la biodiversidad local.

La actividad se desarrolló en el Teatro Municipal José Bohr, en el contexto de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, congregando a representantes de instituciones públicas y privadas, organizaciones ambientales, estudiantes y vecinos interesados en la protección del patrimonio natural de la ciudad.

Durante la jornada, además de la presentación oficial del instrumento de planificación, se instalaron stands de educación ambiental y se abordaron diversas temáticas relacionadas con los humedales urbanos, incluyendo la gestión de cuencas hidrográficas, el monitoreo ambiental, el aviturismo y la integración de estos espacios en el desarrollo urbano.

Sofía Blanco, ingeniera forestal de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Punta Arenas, explicó que este hito coincide con la reciente publicación del documento en el sitio web municipal, permitiendo que la comunidad pueda acceder a su contenido de manera gratuita. "Decidimos realizar este lanzamiento en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente porque hace algunos días publicamos el Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos en la página web de la Municipalidad, por lo que hoy la comunidad puede descargar este documento e informarse en detalle sobre sus contenidos", señaló.

La profesional agregó que la instancia también tuvo como objetivo acercar a la ciudadanía a la importancia de estos ecosistemas. "Contamos con una gran participación de representantes de entidades públicas y privadas, estudiantes y diversas organizaciones vinculadas a la educación ambiental. Además, presentamos oficialmente el Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos, un instrumento que busca mejorar la gestión de estos ecosistemas y avanzar en su protección a largo plazo mediante distintas acciones concretas", indicó.

Actualmente, Punta Arenas cuenta con tres humedales urbanos declarados oficialmente: Parque María Behety, Tres Puentes y Laguna Pudeto. Sin embargo, el PGI contempla el resguardo de aproximadamente 40 humedales que se encuentran total o parcialmente dentro del límite urbano comunal, proponiendo su reconocimiento como Áreas de Protección de Valor Natural en el nuevo Plan Regulador Comunal.

Entre las primeras acciones consideradas en la implementación del plan destacan el inicio de un programa de monitoreo ambiental en humedales urbanos y la conformación del futuro Comité Comunal de Humedales Urbanos, instancia que integrará a instituciones públicas, sector privado, academia y comunidad local.

Asimismo, durante 2026 se proyecta avanzar en la delimitación y caracterización de los humedales Ramón Rada, Aonikenk y Kóoch, con miras a gestionar sus respectivas declaratorias como humedales urbanos.

Respecto al programa del seminario, Blanco detalló que "la jornada comenzó con la presentación del Plan de Gestión Integral para toda la comunidad y continuó con exposiciones sobre las cuencas que alimentan estos ecosistemas, el monitoreo ambiental y el aviturismo en la ciudad. También se exhibió el documental Karkamke y finalizamos con un conversatorio sobre cómo integrar los humedales al desarrollo de la comuna".

Entre los asistentes, Ivonne Hermosilla valoró la iniciativa impulsada por el municipio y destacó la importancia de generar conciencia ciudadana sobre el cuidado de estos espacios naturales. "Me parece una acción sumamente importante para proteger nuestros humedales urbanos, especialmente considerando que algunos de ellos enfrentan distintas amenazas. Este tipo de actividades nos ayuda a tomar conciencia, como vecinos y ciudadanos, sobre el respeto y el cuidado que debemos tener hacia estos ecosistemas propios de nuestra región", expresó.

La vecina agregó que "los humedales cumplen un rol fundamental como refugio de flora y fauna que debemos proteger. Así como nosotros habitamos este planeta, las distintas especies que viven en estos espacios también forman parte de su equilibrio natural y merecen nuestro respeto".