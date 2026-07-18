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18 de julio de 2026

MINVU PRESENTA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR LA OFERTA HABITACIONAL Y APROVECHAR TERRENOS URBANOS EN MAGALLANES

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

minvu

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó en Magallanes los principales lineamientos del Plan Integral de Vivienda y Urbanismo (PIVU), iniciativa que busca ampliar la oferta habitacional mediante un mejor aprovechamiento del suelo urbano disponible. La estrategia contempla el desarrollo de proyectos de menor escala para acelerar la construcción de viviendas, diversificar las alternativas habitacionales y facilitar el acceso a soluciones para las familias de la región.

La propuesta fue presentada por equipos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y del Serviu Magallanes a socios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes. Durante la actividad se dio a conocer que la planificación pone especial énfasis en atender la demanda habitacional de los sectores medios, que representan más de la mitad del déficit habitacional regional.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, explicó que uno de los principales lineamientos considera utilizar terrenos de propiedad del Serviu para la construcción de pequeños condominios habitacionales. Actualmente existen 22 sitios identificados en la región que podrían destinarse a este tipo de proyectos, con el propósito de generar nuevas oportunidades para que las familias puedan utilizar los subsidios habitacionales con los que ya cuentan.

La estrategia también busca ampliar la participación de empresas constructoras de distintos tamaños, favoreciendo la ejecución simultánea de múltiples iniciativas habitacionales y contribuyendo a la generación de empleo. Desde la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes e Inmobiliaria Ebco-Omcorp valoraron la planificación, destacando que permitirá aprovechar terrenos urbanos disponibles y entregar mayor dinamismo al desarrollo habitacional de la región.


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