MINVU ANUNCIA APERTURA DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO 2026: POSTULACIONES COMENZARÁN EL 7 DE JULIO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que entre el 7 de julio y el 7 de agosto estará abierto el proceso de postulación al Subsidio de Arriendo 2026 (DS 52), beneficio destinado a familias y personas que cuentan con ingresos para pagar parte de un arriendo, pero requieren apoyo estatal para completar el valor mensual de la vivienda.

El subsidio entrega un aporte total de 170 UF, distribuido mensualmente con un tope de 4,2 UF por mes. Sin embargo, en regiones como Magallanes, el beneficio aumenta hasta 4,9 UF mensuales, permitiendo arrendar viviendas cuyo valor no supere las 13 UF. Las postulaciones podrán realizarse completamente en línea a través del sitio web del Minvu con ClaveÚnica o de manera presencial en las oficinas Serviu.

Entre los principales requisitos se encuentran contar con cédula de identidad vigente, estar inscrito en el Registro Social de Hogares dentro del 70% de mayor vulnerabilidad, acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta para la vivienda y demostrar ingresos familiares mensuales entre 7 y 25 UF, con incrementos según el número de integrantes del grupo familiar. Además, el beneficio permite posteriormente postular a subsidios para la compra de una vivienda, como el DS49 o el DS1.

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