TRAS GESTIONES DEL DIPUTADO RIQUELME SE DESTRABAN MÁS DE $617 MILLONES PARA RETIRO DE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Más de $617 millones fueron incorporados al presupuesto del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes para financiar el pago de incentivos al retiro de 16 docentes y 12 asistentes de la educación, luego de una serie de gestiones y fiscalizaciones impulsadas por el diputado Alejandro Riquelme (PRep) ante distintas autoridades de Educación y la Dirección de Presupuestos (Dipres).



Las gestiones comenzaron el 22 de mayo, cuando Riquelme sostuvo una reunión con el seremi de Educación, Raúl Álvarado, oportunidad en que tomó conocimiento de los retrasos que afectaban a trabajadores de la educación de Magallanes que llevaban años esperando la materialización de beneficios que les correspondían legalmente.



Ante esta situación, el pasado 9 de junio, el parlamentario formalizó sus gestiones mediante oficios dirigidos a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y al Ministerio de Educación (Mineduc), solicitando conocer el estado de los procesos presupuestarios, los recursos comprometidos y pendientes de transferencia y las coordinaciones realizadas para asegurar el pago de las bonificaciones. En el oficio enviado a Dipres, se dejó constancia de la preocupación existente por docentes del proceso 2022 que todavía se encontraban esperando sus recursos.



Las gestiones continuaron el 27 de julio, durante una reunión con la directiva del Colegio de Profesores, donde Riquelme informó las acciones de fiscalización que se encontraban en curso. Dos días después, el diputado abordó directamente esta situación con el director del SLEP Magallanes, buscando avanzar en una solución para los beneficiarios pendientes.



Finalmente, el 6 de agosto, la Dipres respondió oficialmente al requerimiento parlamentario y confirmó que, mediante el Decreto de Modificación Presupuestaria N.º 565 del Ministerio de Hacienda, se incrementaron en $617.576.000 los recursos del SLEP Magallanes, destinados específicamente a financiar el incentivo al retiro de 12 asistentes de la educación y 16 docentes.



“Comenzamos estas gestiones en mayo porque había profesores y asistentes de la educación que habían cumplido con todos los requisitos y seguían esperando recursos que les corresponden. Hoy tenemos un resultado concreto: se destrabaron más de 617 millones de pesos para Magallanes que permitirán financiar el retiro de 28 trabajadores de la educación”, destacó Riquelme.



El parlamentario señaló que la gestión, sin embargo, no termina con la disponibilidad presupuestaria, ya que ahora corresponde avanzar en la materialización efectiva de los pagos.



“Los recursos están. Ahora esperamos que el Mineduc y el SLEP actúen con la misma rapidez para que este dinero llegue efectivamente a los docentes y asistentes que llevan años esperando. Vamos a seguir fiscalizando hasta que el último de ellos reciba lo que por ley le corresponde”, enfatizó.



Riquelme agregó que continuará realizando seguimiento al proceso, especialmente considerando que Dipres informó que el Mineduc debe solicitar los respectivos recursos de caja antes de efectuar los pagos, por lo que todavía existen actuaciones administrativas que deben concretarse para que los beneficiarios reciban finalmente sus incentivos.

