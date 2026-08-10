INVESTIGADOR MAGALLÁNICO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE REGRESA DESDE COLOMBIA PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR EN MAGALLANES

La ONG Nobeles Australes, organización de la sociedad civil sin fines de lucro que desde hace más de una década promueve la educación científica, la innovación tecnológica y la vinculación entre el mundo educativo, el sector público y la empresa privada, informó la visita a Magallanes de Daniel Barrientos Muñoz, destacado investigador magallánico radicado actualmente en Colombia y Co fundador de la organización.



Barrientos Muñoz alcanzó reconocimiento internacional al obtener el Diploma a la Excelencia en el Stockholm Junior Water Prize, considerado uno de los principales reconocimientos mundiales a la investigación científica escolar en materia hídrica.



Su regreso a Punta Arenas tiene ahora un nuevo propósito: poner su experiencia científica al servicio de una nueva generación de estudiantes investigadores de la educación pública de Magallanes.



De la investigación escolar a la transición energética



Durante su estadía en la región, Daniel Barrientos se encuentra entregando apoyo científico y asesoría al grupo Hydrogenios, iniciativa de estudiantes vinculada al Liceo Industrial de Punta Arenas, que actualmente desarrolla un proyecto orientado a la valorización de residuos provenientes de la industria salmonera para la producción de biodiésel.

“Queremos que los estudiantes comprendan que la ciencia no solamente sirve para estudiar fenómenos, sino también para buscar soluciones a problemas reales de nuestro territorio. En este caso, estamos tomando residuos de una industria relevante para Magallanes y preguntándonos cómo podemos transformarlos en una oportunidad de innovación y aprendizaje”, señaló Daniel Barrientos Muñoz, quien realizó parte de su educación en la escuela Pedro Pablo Lemaitre.





Una experiencia internacional que vuelve a Magallanes



Para Nobeles Australes, la incorporación de Barrientos Muñoz a este proceso representa también una oportunidad para transferir conocimientos y experiencias internacionales directamente a estudiantes de la educación pública regional.

El investigador, quien actualmente desarrolla su actividad profesional y científica en Colombia, ha mantenido su vinculación con Magallanes y con Nobeles Australes, organización con la que inició su trayectoria científica y que acompañó parte de su proceso de formación como investigador escolar.



Su experiencia internacional será ahora puesta al servicio de Hydrogenios, cuyos integrantes se encuentran preparando sus investigaciones para representar a Magallanes y Chile en la próxima EXPOCIENCIAS LATINOAMERICANA MILSET ESI AMLAT 2026, que se desarrollará en Medellín, Colombia, durante noviembre de 2026.



Magallanes como laboratorio de innovación



Desde Nobeles Australes destacan que esta experiencia refleja una de las principales líneas de trabajo de la organización: generar puentes efectivos entre estudiantes, investigadores, instituciones educativas, empresas y sectores productivos, para que los jóvenes puedan participar en investigaciones vinculadas con los desafíos reales de su territorio.



“La historia de Daniel demuestra que un estudiante nacido en Magallanes puede desarrollar investigación de nivel internacional. Hoy queremos que esa experiencia se multiplique. El desafío es que nuestros estudiantes no solamente sean espectadores de la innovación, sino protagonistas capaces de investigar, experimentar y proponer soluciones para Magallanes y el mundo”, señaló la organización.



Una nueva generación de científicos magallánicos



La visita de Daniel Barrientos Muñoz se suma así a una trayectoria que comenzó en la investigación escolar y que hoy busca abrir nuevas oportunidades para otros jóvenes de Magallanes.



Desde Nobeles Australes enfatizan que el desafío es seguir construyendo una red regional de jóvenes investigadores, donde estudiantes de la educación pública puedan acceder a experiencias científicas de alto nivel, vincularse con profesionales y participar en ferias y encuentros nacionales e internacionales.



Con la mirada puesta en Medellín 2026, el equipo Hydrogenios continúa trabajando en el desarrollo y validación de su proyecto: “Lord Antartic”, mientras recibe la asesoría de quien años atrás representó a Chile y a Magallanes en uno de los escenarios internacionales más importantes de la ciencia escolar.



