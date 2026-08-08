SEREMI DE GOBIERNO ÁNGEL ROA SE REÚNE EN LA MONEDA CON SUBSECRETARIO JOSÉ FRANCISCO LAGOS

El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, sostuvo una reunión de trabajo en el Palacio de La Moneda con el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos. La instancia estuvo enfocada en materias de interés para la Región de Magallanes y en los principales desafíos de la gestión regional.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron la coordinación entre el Gobierno central y la región. Además, Roa realizó gestiones para concretar próximamente una visita del subsecretario José Francisco Lagos a Magallanes.

Según explicó el seremi, el objetivo de esta visita será acercar el trabajo de la Secretaría General de Gobierno al territorio y mantener contacto directo con las comunidades de la región. “Venimos a Santiago a plantear las prioridades de Magallanes y a buscar que exista una presencia cada vez más cercana del Gobierno en nuestro territorio”, señaló.

La reunión se desarrolló en el marco de la agenda de trabajo del seremi de Gobierno en Santiago y consideró la coordinación con autoridades del nivel central respecto de materias vinculadas a las prioridades de Magallanes.

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