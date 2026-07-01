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1 de julio de 2026

SEREMI DE GOBIERNO ASEGURA QUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO REQUIERE "UNA ALTERNATIVA DIFERENTE" AL MODELO DE LA ÚLTIMA DÉCADA

Buenos días región

seremigobmagallanes

El vocero de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó este miércoles la situación económica del país, los desafíos del empleo regional, las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo y la agenda de seguridad, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Respecto de las cifras de desocupación, Roa sostuvo que, si bien Magallanes mantiene una tasa inferior al promedio nacional, el aumento del desempleo responde a problemas estructurales que, a juicio del Ejecutivo, deben enfrentarse mediante incentivos a la inversión.

"La región estamos en torno al 6,5 que una tasa de desocupación. Que ha ido al alza", señaló, agregando que el Gobierno busca impulsar el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que contempla, entre otras medidas, reducir el impuesto corporativo desde un 27% a un 23% y agilizar la tramitación de proyectos de inversión.

En ese contexto, afirmó que "tomar lo que son esta permisologia que se da que se demora mucho en los proyectos en salir por traba administrativa, reducir los tiempos de espera para que a través de esa forma se pueda promover lo que es la inversión y se pueda generar empleo".


Potencial productivo de Magallanes

Durante la entrevista, el seremi destacó las oportunidades de desarrollo que presenta la región, especialmente en sectores como la salmonicultura y el turismo.

"Magallanes tiene, tiene un un gran futuro", afirmó, precisando que actualmente "nosotros acá estamos explotando el menos del 1% de las hectáreas disponible para lo que es la salmonicultura".

Asimismo, indicó que el Ejecutivo trabaja en modificaciones laborales para fortalecer la actividad turística, buscando entregar mayor flexibilidad durante la temporada alta y estabilidad laboral en invierno.


Deuda fiscal y reconstrucción

Consultado por el financiamiento del plan económico y el aumento del endeudamiento del Estado, Roa explicó que la actual administración debió asumir compromisos financieros pendientes provenientes del gobierno anterior.

"Hay por lo menos 3000 millones de pesos en deudas que tiene el estado con estas empresas que trabajan, lo cual afecta directamente a las empresas que prestan estos servicios", sostuvo.

Añadió que la auditoría realizada al inicio del mandato permitió detectar obligaciones pendientes, entre ellas pagos atrasados a proveedores y situaciones como la demora en la entrega de útiles escolares durante el año pasado.


Proyecto de ley Alejandro

Otro de los temas abordados fue el denominado proyecto de ley Alejandro, relacionado con la responsabilidad penal adolescente tras recientes hechos de violencia.

Sobre esta materia, Roa expresó que el Gobierno respalda avanzar en sanciones más severas cuando corresponda.

"No puede ser que muchas veces personas que cometen este tipo de actos por después tener buena conducta terminen saliendo mucho antes de lo que inicialmente se les condenó", afirmó.

Además, señaló que "si es necesario seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente... tenemos que hacerlo con el fin de poder reducir la violencia en nuestro país", enfatizando que el foco debe estar en las víctimas de estos delitos.


Emprendimiento femenino

El vocero también realizó un balance positivo de los diálogos ciudadanos desarrollados recientemente con organizaciones de mujeres emprendedoras y dirigentes sociales.

Destacó el rol que cumplen las mujeres en el desarrollo económico y familiar de la región.

"Las mujeres en nuestro país son resilientes muy fuertes y por eso es que nosotros como gobierno tenemos que potenciarla, darle todas las herramientas para que ellas puedan cumplir con este rol", indicó.

En esa línea, manifestó que el Ejecutivo busca impulsar la ley de sala cuna universal incorporando modificaciones que permitan facilitar la contratación femenina sin generar mayores costos para los empleadores.


Seguridad y control fronterizo

En materia de seguridad, Roa destacó el aumento de las fiscalizaciones y el trabajo coordinado entre distintas instituciones en Magallanes.

Según indicó, una de las medidas implementadas en la frontera norte permitió disminuir significativamente los ingresos irregulares al país.

"Después que se terminó esta zanja que estábamos construyendo en el norte. Los ingresos irregulares disminuyeron un 86%", aseguró.

Añadió que la condición geográfica de Magallanes permite implementar experiencias piloto que posteriormente pueden replicarse en otras regiones del país.


Acusación constitucional y gestión regional

Consultado por el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Grau, Roa sostuvo que el Gobierno respeta las decisiones adoptadas por el Congreso.

"Nosotros somos bien respetuosos del trabajo que hace cada poder del Estado", afirmó, agregando que el Ejecutivo continuará promoviendo acuerdos para sacar adelante los proyectos que considera prioritarios para el desarrollo del país.

Finalmente, al evaluar sus primeros meses como vocero de Gobierno en Magallanes, aseguró que la etapa de instalación ya fue superada y que el objetivo ahora es mantener una presencia permanente en terreno.

"Tenemos una instrucción de parte del presidente, de ser un gobierno en terreno, es ser un gobierno que responde", expresó.

Asimismo, destacó que la labor de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno no solo consiste en comunicar las políticas públicas, sino también en acercar la gestión del Estado a las organizaciones sociales y apoyar la resolución de sus necesidades mediante la coordinación con otros servicios públicos.



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