Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de agosto de 2026

INVITAN A CONOCER LAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA ACTUAL EN UNA NUEVA CHARLA DE "CIENCIA Y CHOCOLATE"

​Jessica Paredes Soto, profesional del Departamento de Operaciones y Concursos del INACH, abordará los desafíos, cifras del PROCIEN y las bases del Concurso Nacional de Investigación Antártica.

ciencia y choclates agosto 2026-1 (2)

El próximo miércoles 19 de agosto, a partir de las 18:30 horas, el Instituto Antártico Chileno (INACH) presentará un nuevo encuentro del ciclo "Ciencia y chocolate". La actividad se llevará a cabo en el hall de su sede central, ubicada en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas. Este espacio de divulgación impulsado por el INACH tiene como propósito acercar el conocimiento sobre el Continente Blanco a la comunidad y difundir la investigación polar desarrollada en el país.

En esta oportunidad, la charla estará a cargo de la bióloga marina Jessica Paredes Soto, profesional del nuevo Departamento de Operaciones y Concursos del INACH. Bajo el título "Ruta antártica: oportunidades y accesos a la ciencia polar", su exposición mostrará un panorama general de la investigación científica chilena en el Continente Blanco y repasará los principales hitos y cifras del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

Asimismo, se abordarán las novedades y requisitos del recientemente abierto XXXI Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica 2026. Esta convocatoria, que financia iniciativas tanto de gabinete como de terreno, pone especial énfasis en la inclusión de nuevos talentos e investigadoras en sus equipos y mantendrá sus postulaciones abiertas hasta el 4 de septiembre.

Este ciclo "Ciencia y chocolate" busca acercar el conocimiento polar a la ciudadanía a través de un diálogo abierto y ameno con especialistas. Una invitación a descubrir la ciencia antártica en un formato cercano e informal, en compañía del infaltable chocolate caliente.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

veronicaperagallo

VERÓNICA PERAGALLO, CEO DE ANTARCTICA21, ES NOMINADA A "100 MUJERES LÍDERES" DE EL MERCURIO Y MUJERES EMPRESARIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEA DE MAGALLANES ADMITE A TRÁMITE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ENAP PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

ENAP genérica
nuestrospodcast
NL trade mission Magallanes 3

DELEGACIÓN DE EMPRESAS DE PAÍSES BAJOS VISITARÁ MAGALLANES PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
ciencia y choclates agosto 2026-1 (2)

INVITAN A CONOCER LAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA ACTUAL EN UNA NUEVA CHARLA DE "CIENCIA Y CHOCOLATE"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
diputadamorales

DIPUTADA MORALES CRITICA CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO POR OBRAS EN AERÓDROMO DE NATALES Y EXIGE MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR SU IMPACTO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.