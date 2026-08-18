INVITAN A CONOCER LAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA ACTUAL EN UNA NUEVA CHARLA DE "CIENCIA Y CHOCOLATE"

El próximo miércoles 19 de agosto, a partir de las 18:30 horas, el Instituto Antártico Chileno (INACH) presentará un nuevo encuentro del ciclo "Ciencia y chocolate". La actividad se llevará a cabo en el hall de su sede central, ubicada en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas. Este espacio de divulgación impulsado por el INACH tiene como propósito acercar el conocimiento sobre el Continente Blanco a la comunidad y difundir la investigación polar desarrollada en el país.

En esta oportunidad, la charla estará a cargo de la bióloga marina Jessica Paredes Soto, profesional del nuevo Departamento de Operaciones y Concursos del INACH. Bajo el título "Ruta antártica: oportunidades y accesos a la ciencia polar", su exposición mostrará un panorama general de la investigación científica chilena en el Continente Blanco y repasará los principales hitos y cifras del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

Asimismo, se abordarán las novedades y requisitos del recientemente abierto XXXI Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica 2026. Esta convocatoria, que financia iniciativas tanto de gabinete como de terreno, pone especial énfasis en la inclusión de nuevos talentos e investigadoras en sus equipos y mantendrá sus postulaciones abiertas hasta el 4 de septiembre.

Este ciclo "Ciencia y chocolate" busca acercar el conocimiento polar a la ciudadanía a través de un diálogo abierto y ameno con especialistas. Una invitación a descubrir la ciencia antártica en un formato cercano e informal, en compañía del infaltable chocolate caliente.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).