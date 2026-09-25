80 ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DON BOSCO PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE CONDUCCIÓN TEMERARIA

La actividad, que fue convocada por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, a petición del departamento de convivencia escolar del Instituto Don Bosco de Punta Arenas, se enmarcó en el Plan Comunal de Seguridad Publica de Punta Arenas, instancia que es impulsada por el Consejo Comunal de Seguridad Pública a la que se sumaron efectivos de la SIAT de Carabineros de Chile.

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El objetivo de la charla fue generar conciencia respecto a efectuar una conducción responsable de vehículos motorizados en jóvenes y adolescentes, entendiendo que conducir un vehículo es, probablemente, la actividad de mayor riesgo que la mayoría de las personas realizan a diario.

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Bajo ese marco de acción es que tanto el Servicio de Reinserción Social Juvenil – en su rol preventivo respecto a la Ley Penal Adolescente – Carabineros y la Municipalidad de Punta Arenas han comprendido la necesidad de realizar jornadas de prevención especializada para aportar al conocimiento respecto de delitos en que se incurre, especialmente entre los jóvenes conductores.

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Así lo destacó el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel. "Hablar de conducción temeraria con los jóvenes es prevenir antes que lamentar. Estas charlas permiten explicar las consecuencias legales y humanas de conductas como conducir a exceso de velocidad, participar en carreras o conducir de forma irresponsable. Informar oportunamente es una herramienta clave para proteger vidas y promover decisiones responsables".

La autoridad también reiteró que para el Servicio de Reinserción Social Juvenil resulta prioritario colaborar en estas actividades. "La conducción temeraria es una conducta de alto riesgo que puede cambiar una vida en segundos. Como sociedad, debemos fortalecer la prevención y la educación vial para que más jóvenes comprendan la importancia de tomar decisiones responsables y proteger su vida y la de los demás".

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En esta charla, que fue dictada por la Sargento Claudia Guzmán y el Perito Mecánico Alejandro Velásquez, integrantes de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito S.I.A.T de Carabineros de Chile, participaron cerca de 80 jóvenes que cursan tercero medio en diversas especialidades técnicas en el Instituto Don Bosco.