DIPUTADO ÁLVARO CARTER DESTACA ANUNCIOS DE INVERSIÓN PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y EL ROL ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN “MAGALLANES NO ESTÁ AL FIN DEL MUNDO, ES UNA PUERTA DE ENTRADA”

El diputado Álvaro Carter Fernández, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones distintos temas vinculados con la defensa, soberanía, infraestructura estratégica y proyección antártica de Magallanes, en el marco de su visita a Punta Arenas.

Durante la conversación, el parlamentario destacó la importancia de que las decisiones relacionadas con las zonas extremas sean abordadas directamente en los territorios y planteó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que considere las particularidades estratégicas de Magallanes y la Antártica Chilena.

Carter sostuvo que las recientes declaraciones provenientes de Argentina respecto del Estrecho de Magallanes contribuyeron a poner nuevamente en discusión la importancia estratégica de la región, aunque señaló que, a su juicio, el fortalecimiento de las capacidades nacionales debe responder a una planificación de largo plazo.

En ese contexto, valoró los anuncios de inversión para renovar equipamiento de las Fuerzas Armadas y sostuvo que este tipo de medidas también puede generar efectos en materia de infraestructura y empleo regional.

“Más que diluirse en el tiempo, creo que hay que potenciarlo porque lo que tú dijiste es un punto muy importante. Nosotros con Magallanes, es la línea de proyección hacia la Antártica”, afirmó.

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El rol estratégico del Estrecho de Magallanes



Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue el valor geopolítico del Estrecho de Magallanes. Carter enfatizó que la zona no debe ser entendida únicamente desde su condición geográfica extrema, sino como un espacio estratégico para Chile.

“Magallanes no está al fin del mundo, es una puerta de entrada”, manifestó, agregando que por el Estrecho transitan embarcaciones y mercancías con destino a distintos puntos de Sudamérica.

En esa línea, el presidente de la Comisión de Defensa planteó que la presencia del Estado en la región debe considerar no solamente recursos destinados a las Fuerzas Armadas, sino también inversiones que permitan fortalecer las ciudades y la infraestructura necesaria para el desarrollo territorial.

“Vamos a seguir tratando de que ustedes puedan recibir no tan solo mayor recursos para la fuerza del mar, sino que también más recursos para las ciudades, es de suma importancia”, expresó.



Infraestructura y proyección hacia la Antártica



La conversación también abordó la conectividad regional y el desarrollo de infraestructura habilitante para reforzar la posición de Magallanes como plataforma de acceso a la Antártica.

Carter relacionó los eventuales procesos de modernización de infraestructura militar con la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para operar nuevos equipamientos. En particular, mencionó la eventual modernización de pistas y otras instalaciones asociadas a aeronaves militares.

“Si nosotros traemos un F-16, se compran F-16 Block 70 y vienen a Magallanes, se van a tener que mejorar las pistas, se van a tener que mejorar las instalaciones y eso va a provocar trabajo”, sostuvo.

El parlamentario también vinculó esta discusión con la proyección antártica de la región y con las diferencias existentes respecto de las pretensiones territoriales y marítimas de los países de la zona.



Relaciones con Argentina



Respecto de las recientes controversias con Argentina, Carter sostuvo que la política exterior debe ser abordada como una política de Estado y no desde las diferencias entre sectores políticos.

En particular, cuestionó que el debate se transforme en una disputa partidista y llamó a mantener abiertas las vías diplomáticas.

“Chile es un país de paz”, afirmó, aunque simultáneamente defendió la necesidad de que el país mantenga capacidades estratégicas suficientes para resguardar su soberanía.

“Si quieren conversar, nosotros siempre vamos a ser los que vamos a sentarnos, a conversar en paz y en armonía, pero tampoco que no nos miren la cara, eso les tiene que quedar claro”, expresó.

Asimismo, Carter planteó que la política exterior chilena debe trascender los cambios de gobierno y recordó que el decreto argentino relacionado con la proyección de espacios marítimos fue firmado durante la administración de Alberto Fernández.



Comercio con las Islas Malvinas



Otro de los temas abordados fue la posibilidad de reactivar una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, iniciativa que ha sido impulsada desde el ámbito municipal.

Al respecto, el diputado manifestó una postura favorable a mantener abiertas las posibilidades comerciales, diferenciando este ámbito de las controversias diplomáticas existentes.

“Creo que acá la irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos no la tienen por qué pagar los ciudadanos del país que sea, por lo tanto, nosotros tenemos que continuar nuestro comercio libre con quien nosotros creamos que es pertinente”, sostuvo.



Cooperación en seguridad e intercambio de inteligencia



Carter también se refirió a la incorporación de Chile al denominado Escudo de las Américas, particularmente ante las dudas y cuestionamientos que han surgido en torno a sus alcances.

El parlamentario sostuvo que el objetivo planteado está relacionado con el intercambio de inteligencia y la cooperación frente al crimen organizado y el narcotráfico, descartando que ello implique, según lo expuesto durante la entrevista, una pérdida de soberanía o incursiones militares extranjeras en territorio chileno.

“Lo que se ha dicho y lo que se ha propuesto es que haya intercambio de inteligencia porque nuestras Fuerzas Armadas y de orden están lo suficientemente capacitadas para poder combatir estos grupos organizados y de drogas que están azotando y asolando gran parte de Sudamérica”, indicó.

En materia de seguridad, también destacó la necesidad de reforzar el control de las fronteras y la coordinación con países vecinos.



Seguridad, empleo y expectativas del Gobierno



Durante la entrevista, Carter abordó además la situación nacional en materia de seguridad, empleo y expectativas ciudadanas frente al actual periodo gubernamental.

El diputado sostuvo que uno de los principales desafíos está relacionado con la recuperación del empleo y la generación de inversión, señalando que el Gobierno estaría trabajando en un plan orientado a incentivar la actividad económica.

En materia de seguridad, afirmó que uno de los objetivos es recuperar el control territorial en sectores afectados por el narcotráfico y el crimen organizado.

“No puede existir en Chile territorios tomados por el narcotráfico, donde no está el Estado de derecho”, manifestó.



Críticas dentro del oficialismo



Finalmente, el parlamentario se refirió a las diferencias y críticas que han surgido entre partidos que forman parte del actual sector oficialista, planteando que estas discrepancias no necesariamente deben impedir la coordinación política.

Carter comparó estas diferencias con las discusiones que pueden existir al interior de una familia y señaló que, pese a las discrepancias entre partidos como Republicanos, RN y la UDI, existe una base común que permite mantener la coordinación.

“Son cosas que pasan, yo ya tengo la experiencia de dos gobiernos en el cuerpo, por lo tanto yo veo a mis compañeros más nuevos, a mis colegas más nuevos y les digo tranquila. Tranquila, acá lo que hay que hacer es respirar 1, 2, 3, 4, 5 veces si es posible”, comentó.

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