ANTARCTICA21 INICIA TEMPORADA DE CRUCEROS EN MAGALLANES Y ANUNCIA LLEGADA DEL NUEVO BUQUE HÍBRIDO MAGELLAN DISCOVERER A PUNTA ARENAS

La temporada de turismo antártico 2026-2027 ha comenzado oficialmente en la región de Magallanes con el despliegue de las operaciones de Antarctica 21. Verónica Peragallo, representante de la compañía, detalló en el programa Patagonia on Tour que este ciclo contempla 53 expediciones programadas, con las cuales esperan recibir a cerca de 3.300 pasajeros. Este volumen de operación consolida el crecimiento sostenido del modelo de aerocruceros impulsado desde Punta Arenas hacia el continente blanco.

Un hito fundamental para este periodo será la incorporación del Magellan Discoverer, el primer buque híbrido construido en América destinado a viajar a la Antártica, desarrollado en el astillero Asenav en Valdivia. Se espera que la nave arribe a Punta Arenas hacia fines de octubre, para luego realizar su bautizo a finales de noviembre y su viaje inaugural desde la capital regional programado para el 15 de diciembre, marcando un avance significativo en la innovación y sostenibilidad del turismo antártico en Polar Comunicaciones.

El impacto económico de estas operaciones es profundo para Magallanes. Un estudio reciente proyecta que, en la próxima década, la actividad de Antarctica 21 generará un aporte cercano a los 574 millones de dólares para el desarrollo local, involucrando una extensa cadena de proveedores y servicios. Además de este impulso comercial, la empresa mantiene un fuerte compromiso con el empleo regional, contando con cerca de 80 trabajadores permanentes, cifra que se duplica durante la temporada alta gracias al inicio de operaciones en el Explorers House en Punta Arenas.





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