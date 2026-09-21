VIVE PADEL REPASÓ EL MUNDIAL SENIOR Y ADELANTÓ TORNEO ANIVERSARIO POR LOS 10 AÑOS DE GO PADEL

En Polar Comunicaciones, esta tarde, el programa “Vive Pádel”, conducido por Nesla Muñoz, abordó la participación de la propia conductora como integrante de la selección chilena que disputa en Buenos Aires el Mundial Senior de Pádel, organizado por la Federación Internacional de Pádel. El certamen reúne delegaciones de distintos países y contempla categorías desde mayores de 40 hasta mayores de 60 años. La representante magallánica explicó que la delegación femenina chilena está conformada por cuatro jugadoras por rango de edad, mientras que dos ingresan a la cancha en cada encuentro, dependiendo de las decisiones técnicas y de la evolución de la competencia. La programación contempla además enfrentamientos con selecciones internacionales, entre ellas España.

Durante el espacio también se entregaron detalles de la experiencia de la delegación chilena, la inauguración del campeonato y las condiciones de competencia en distintos recintos deportivos de Buenos Aires. Muñoz destacó el trabajo realizado durante los entrenamientos previos y la importancia de obtener una buena posición para Chile, mientras que desde el estudio Gaby y Rosita acompañaron la transmisión y comentaron el seguimiento de los resultados. Asimismo, se abordó el crecimiento del pádel en Magallanes, las posibilidades de clasificación a futuras competencias internacionales y las dificultades adicionales que enfrentan los deportistas regionales debido a los costos de traslado hacia el centro del país y el extranjero.

​En la segunda parte del programa, GO Pádel adelantó la celebración de sus 10 años de trayectoria, con un torneo aniversario que se proyecta entre fines de octubre y el 7 de noviembre, contemplando distintas categorías y una jornada final con las definiciones y actividades de cierre. La organización señaló que busca incorporar a jugadores de diversas categorías, considerando la capacidad limitada de sus dos canchas y una alta demanda de participantes. Además, el programa repasó actividades recreativas realizadas durante las Fiestas Patrias, la actualidad de la Liga de Pádel y el crecimiento que ha experimentado esta disciplina en la región.



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