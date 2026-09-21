Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

21 de septiembre de 2026

VIVE PADEL REPASÓ EL MUNDIAL SENIOR Y ADELANTÓ TORNEO ANIVERSARIO POR LOS 10 AÑOS DE GO PADEL

Vive padel

padel21sept

En Polar Comunicaciones, esta tarde, el programa “Vive Pádel”, conducido por Nesla Muñoz, abordó la participación de la propia conductora como integrante de la selección chilena que disputa en Buenos Aires el Mundial Senior de Pádel, organizado por la Federación Internacional de Pádel. El certamen reúne delegaciones de distintos países y contempla categorías desde mayores de 40 hasta mayores de 60 años. La representante magallánica explicó que la delegación femenina chilena está conformada por cuatro jugadoras por rango de edad, mientras que dos ingresan a la cancha en cada encuentro, dependiendo de las decisiones técnicas y de la evolución de la competencia. La programación contempla además enfrentamientos con selecciones internacionales, entre ellas España.

Durante el espacio también se entregaron detalles de la experiencia de la delegación chilena, la inauguración del campeonato y las condiciones de competencia en distintos recintos deportivos de Buenos Aires. Muñoz destacó el trabajo realizado durante los entrenamientos previos y la importancia de obtener una buena posición para Chile, mientras que desde el estudio Gaby y Rosita acompañaron la transmisión y comentaron el seguimiento de los resultados. Asimismo, se abordó el crecimiento del pádel en Magallanes, las posibilidades de clasificación a futuras competencias internacionales y las dificultades adicionales que enfrentan los deportistas regionales debido a los costos de traslado hacia el centro del país y el extranjero.

​En la segunda parte del programa, GO Pádel adelantó la celebración de sus 10 años de trayectoria, con un torneo aniversario que se proyecta entre fines de octubre y el 7 de noviembre, contemplando distintas categorías y una jornada final con las definiciones y actividades de cierre. La organización señaló que busca incorporar a jugadores de diversas categorías, considerando la capacidad limitada de sus dos canchas y una alta demanda de participantes. Además, el programa repasó actividades recreativas realizadas durante las Fiestas Patrias, la actualidad de la Liga de Pádel y el crecimiento que ha experimentado esta disciplina en la región.



olimpiadasanef

FINAL Y PREMIACIÓN DEL TENIS DE MESA MARCARON UNA NUEVA JORNADA DE LAS OLIMPIADAS ANEF MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FERIADO REGIONAL Y NUEVA PLAZA CÍVICA: GOBERNADOR FLIES, VICEPRESIDENTE ALVARADO, AUTORIDADES Y VECINOS CONMEMORAN ANIVERSARIO N°183 DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

138aniversariotomaposesion
nuestrospodcast
PA 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INAUGURÓ PLAZA CÍVICA ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
directorsernatur

MAURICIO PEÑA Y LILLO ASUME COMO NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE SERNATUR EN MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
balancefiestas210926

POSITIVO BALANCE DE FIESTAS PATRIAS DESTACA COORDINACIÓN Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD REGIONAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
descenso en esquí

CONAF LLAMA A NO PROMOVER MALAS PRÁCTICAS TRAS DIFUSIÓN DE VIDEOS EN TORRES DEL PAINE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.