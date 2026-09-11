PUNTA ARENAS VIVIRÁ NUEVO CAMPUS Y CAMPEONATO MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL 3X3

Con la participación de destacados referentes del básquetbol nacional, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes, realizará este fin de semana el IV Campus Municipal de Básquetbol, edición 3x3, y el VII Campeonato Municipal de Básquetbol, también en formato 3x3, instancias destinadas a la formación y competencia de jóvenes deportistas de las categorías U13 y U15.

El campus se efectuará durante la jornada del sábado, con bloques diferenciados por categoría. Las damas U15 participarán entre las 09:30 y 11:00 horas; los varones U15, de 11:30 a 13:00; las damas U13, de 14:30 a 16:00; y los varones U13, de 16:30 a 18:00 horas. La jornada formativa estará a cargo de Evandro Arteaga, múltiple campeón y máximo anotador histórico de la Liga Nacional de Básquetbol, quien estará acompañado por Vania Vega, seleccionada chilena de básquetbol 3x3.

La programación continuará el domingo con el VII Campeonato Municipal de Básquetbol edición 3x3, que se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Para el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, fue fundamental traer a Punta Arenas el 3x3 Nations League en 2025, competencia que permitió que la comuna contara con una cancha oficial de esta especialidad. "Hay que recordar que después del esfuerzo que hicimos para traer este campeonato", agregando: "Nos quedamos con la cancha que fue la utilizada por nuestro país en los Panamericanos 2023, y por eso es tan importante, porque gracias a eso hemos generado un circuito vinculado con el 3x3".

El encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, extendió la invitación a los jugadores de las categorías U13 y U15 a participar de ambas jornadas. "Queremos complementar el básquetbol 5x5 y el básquetbol 3x3 en una actividad pensada en los niños, en la formación de futuros talentos y en la proyección de esto a través de los referentes nacionales que vienen", indicó.

Las inscripciones para el campus serán presenciales y gratuitas, y los deportistas deberán presentarse media hora antes del inicio de su respectivo bloque, acompañados por su apoderado y con las cédulas de identidad de ambos.