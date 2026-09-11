AUTORIDADES Y COMUNIDAD REFUERZAN LLAMADO A RECONOCER, ESCUCHAR Y ACOMPAÑAR EN EL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

​Con un llamado a fortalecer los vínculos, conversar sobre salud mental y acompañar a quienes puedan estar atravesando momentos difíciles, este jueves se desarrolló en la Plaza de Armas de Punta Arenas una actividad comunitaria con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organizada por la Mesa Regional Intersectorial que aborda esta temática y que es liderada por la SEREMI de Salud de Magallanes.



La jornada reunió a autoridades, representantes de las instituciones que integran la Mesa Regional, diversos dispositivos de salud mental, equipos del intersector y establecimientos del ámbito educativo y estudiantes, quienes entregaron información y orientación a la comunidad, reforzando la importancia de pedir ayuda y brindar apoyo oportunamente.

Este año, el Ministerio de Salud definió como lema nacional “Identifiquemos las señales: reconoce, escucha y acompaña”, una invitación a que la comunidad pueda involucrarse activamente en la prevención, aprendiendo a reconocer señales de alerta, generando espacios de escucha sin prejuicios y facilitando el acceso a ayuda cuando una persona lo necesita.



Como parte de la actividad, se desarrolló además una instancia de “abrazo consciente”, impulsada por COSAM Miraflores, concebida como un espacio simbólico de encuentro, cercanía y acompañamiento, reforzando la importancia de los vínculos y del apoyo entre las personas como parte del cuidado de la salud mental.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, destacó la participación de autoridades, representantes de los distintos servicios, atención primaria, establecimientos educacionales, con representación de estudiantes de básica, media y educación superior en esta conmemoración, valorando el compromiso de los diversos actores con la prevención del suicidio. Asimismo, señaló que uno de los principales objetivos de la jornada fue reforzar el mensaje de este año y entregar información sobre las redes de apoyo disponibles para quienes atraviesan una situación de crisis.



“Primero es recordar el lema de este año: identificar las señales, ser capaces de reconocer, de escuchar y de acompañar, es decir, tener la atención y la preocupación del otro, que la persona se sienta importante y pueda llegar con ayuda. Y también entregar la información a través de las redes de apoyo. Una de ellas es el fono *4141, atendido por profesionales psicólogos las 24 horas del día y los siete días de la semana, para personas con riesgo suicida. Si estás pasando por un momento difícil, este es el teléfono al que puedes acudir; si conoces a alguien que esté pasando por una situación así, dale también esta información”, expresó Castillo.



El Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, explicó que “en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, como Servicio de Salud y Redes Asistenciales, entendemos también que aquí hay un mensaje de aprendizaje para todos. Tenemos que aprender precisamente a escuchar sin juzgar, acompañar y a ser capaces de reconocer ciertas señales que nos permitan identificar cuándo existe esta necesidad de apoyo y de acompañamiento frente a la salud mental. Esto no es tarea exclusivamente de una sola institución, sino que entendemos que necesariamente tiene que convivir en todos los esfuerzos tanto de salud, educación, los municipios, la sociedad civil, la comunidad organizada, la familia en su conjunto y hacernos cargo de cómo nos podemos apoyar como sociedad, a la vez de como contribuimos a una detección precoz de las causales y logramos prevenir definitivamente el suicidio”.



La referente de salud mental de la Seremi de Salud, Maribel Bustos, indicó que se desarrolla un trabajo permanente a nivel regionalmente a través de la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio, instancia liderada por la Autoridad Sanitaria e integrada formalmente por 28 instituciones de los ámbitos de salud, intersectorial y académico, que coordinan esfuerzos y acciones preventivas en la región.



“Uno de los mitos que tenemos que derribar es que hablar del suicidio puede incentivar una conducta suicida. Por el contrario, hablar de manera responsable, con empatía y sin juzgar, puede abrir un espacio para que una persona exprese lo que está sintiendo y pueda recibir ayuda. Lo importante es escuchar, detectar sus señales y orientar hacia las redes de apoyo disponibles. A veces, una conversación oportuna puede ser el primer paso para que alguien reciba apoyo”, explicó Maribel Bustos.



En relación con la situación regional, la vigilancia epidemiológica da cuenta de que durante 2026 se ha observado un alza en las notificaciones de lesiones autoinfligidas con intención de muerte. A fines de agosto se contabilizaban 508 eventos de este tipo, con una mayor incidencia en mujeres y en el grupo de 10 a 19 años. Asimismo, durante el 2026 a la fecha se registran 30 defunciones por suicidio en la región. Este escenario refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, la detección oportuna y el trabajo coordinado entre el sector salud, las instituciones y la comunidad



La jornada finalizó con un despliegue de los participantes por distintos puntos de la Plaza de Armas y sus alrededores, donde entregaron información y orientación a la comunidad sobre la prevención del suicidio y la línea *4141, para brindar apoyo a personas que atraviesan una crisis asociada al riesgo suicida. De esta forma, la conmemoración reforzó un mensaje central: reconocer las señales, escuchar y acompañar oportunamente puede contribuir a que una persona acceda a la ayuda que necesita, y la prevención es una tarea que requiere del compromiso de toda la comunidad.

