DEL TURISMO DE NATURALEZA AL BIENESTAR: LOS BAÑOS DE NATURALEZA ABREN NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LAS COMUNIDADES DE LA PATAGONIA

Con la participación de más de cincuenta representantes de municipios, servicios públicos y organismos vinculados a la conservación y el desarrollo territorial de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, se realizó el seminario virtual “Baños de Naturaleza: Salud y Desarrollo Sostenible”, iniciativa convocada por el Departamento de Gobernanza y Vinculación Territorial de la Gerencia de Áreas Protegidas de CONAF, en colaboración con la Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia chilena.



La jornada tuvo como objetivo dar a conocer los fundamentos, gestión y metodología del Servicio de Baños de Naturaleza, una herramienta que busca ampliar las posibilidades de experiencias en espacios naturales y contribuir a la salud integral de las personas, promoviendo al mismo tiempo una mayor conciencia y responsabilidad ambiental.

Durante el encuentro se abordó cómo el contacto guiado con la naturaleza y los bosques puede aportar al bienestar físico y mental, al tiempo que abre nuevas posibilidades para fortalecer la vinculación de las comunidades con sus áreas protegidas.



El encargado de Vinculación Social y Accesibilidad Universal de CONAF, Ángel Lazo, destacó la importancia de avanzar en experiencias inclusivas que permitan acercar estas prácticas a distintos grupos de la población. “Estamos junto al programa Comunidades Portal, fortaleciendo nuestra alianza para contribuir a la mejor calidad de vida de las comunidades,[], específicamente a través de facilitar, de orientar, de guiar la conexión principalmente sensorial con la naturaleza, lo que conlleva y con respaldo científico al bienestar humano, a la salud integral, salud física, emocional, mental y espiritual”, puntualizó.



Emilia Mc Intyre, encargada regional de Estrategia Comunidades Portal indicó que “las áreas protegidas son espacios vivos que impactan directamente en la calidad de vida de quienes habitamos la Patagonia. En ese sentido, incorporar los Baños de Naturaleza nos permite diversificar el turismo local con pertinencia territorial, mientras promovemos la salud física y mental de nuestras comunidades. Es una herramienta concreta para que la propia población sea la principal guardiana de sus ecosistemas y esperamos que siga expandiéndose localmente para multiplicar sus beneficios sociales, económicos y ambientales en la región”.



Naturaleza, bienestar y desarrollo local



La actividad contó con las exposiciones de profesionales y guardaparques de CONAF, entre ellos Ángel Lazo, Víctor Carimán y Orlando Beltrán, quienes compartieron experiencias y conocimientos vinculados a la implementación de los Baños de Naturaleza en áreas protegidas del país.



En particular, se destacó el trabajo desarrollado en las áreas protegidas de la Región de Magallanes, donde guardaparques de la Reserva Nacional Magallanes, el Monumento Natural Cueva del Milodón y el Parque Nacional Torres del Paine han sido capacitados en la metodología de Baños de Naturaleza. Estas experiencias integran el bienestar y la conexión con la naturaleza con acciones de educación ambiental, contribuyendo a fortalecer el vínculo de las comunidades con los ecosistemas naturales y a promover su valoración y conservación.



El Servicio de Baños de Naturaleza incorpora metodologías asociadas a prácticas como el Shinrin Yoku o “baño de bosque”, que promueven una experiencia de conexión consciente con el entorno natural. Estas experiencias buscan favorecer el bienestar de las personas mediante la atención a elementos propios del bosque, como sus sonidos, aromas, texturas y paisajes.



Más allá de sus beneficios para el bienestar, durante el seminario se relevó también su potencial como una herramienta de desarrollo sostenible para las comunidades portal, especialmente a través de la formación de guías locales capaces de ofrecer nuevas experiencias vinculadas a las áreas protegidas.



En esta línea, Sandra Mancilla, directora (s) de Sernatur Magallanes, destacó que “fue una instancia muy relevante, que me permitió conocer en profundidad esta práctica de bienestar y de conexión con la naturaleza. Destaco especialmente la dedicación, la experiencia y los conocimientos compartidos por el equipo expositor de CONAF, así como la oportunidad de comprender cómo este tipo de práctica de bienestar puede desarrollarse y aportar beneficio en un entorno privilegiado como es nuestra región de Magallanes y Antártica chilena”.



En este sentido, la iniciativa proyecta futuras oportunidades de capacitación para guías y actores locales, fortaleciendo las capacidades de las comunidades y generando nuevas alternativas de desarrollo económico asociado al turismo de naturaleza, siempre desde una perspectiva de conservación.



La instancia estuvo dirigida especialmente a funcionarios municipales de los 26 municipios que forman parte de la Alianza Suprarregional de Comunidades Portal, así como a contrapartes de instituciones integrantes de esta alianza, entre ellas el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Ministerio del Medio Ambiente, SERNATUR, Subturismo, SUBDERE, CONAF y los Gobiernos Regionales.



De esta manera, los Baños de Naturaleza se proyectan como una iniciativa que articula bienestar, conservación y desarrollo local, poniendo en valor el patrimonio natural de la Patagonia chilena y fortaleciendo el vínculo entre las áreas protegidas y las comunidades que las rodean.

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La actividad se realizó el miércoles 2 de septiembre de 2026, de manera virtual, con participación de representantes de los territorios que integran la Alianza Suprarregional de Comunidades Portal. Si quieres revivir este seminario puedes ingresar al siguiente enlace https://youtu.be/fY2kdWhYSMM​





