PDI PUNTA ARENAS DETUVO A ESTRUCTURA CRIMINAL POR INFRACCIÓN A LAS LEYES DE DROGAS Y ARMAS

​En el marco de una investigación desarrollada durante meses por detectives de la Brigada Antinarcóticos (BRIANT) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, se logró desarticular una estructura criminal dedicada a la comercialización de drogas en Punta Arenas, mediante la modalidad de delivery.



Al respecto, el Subcomisario Juan Carlos Beltrán, jefe subrogante de la BRIANT Punta Arenas, señaló: “Mediante el proceso investigativo se logró establecer que los imputados, concertados entre sí, se dedicaban a la producción y posterior comercialización de cannabis sativa, que cultivaban bajo modalidad indoor, además de distribuir cocaína dosificada mediante la modalidad de delivery.”



Con los antecedentes obtenidos durante la investigación, la Fiscalía gestionó las respectivas órdenes de detención y de entrada y registro, las que se materializaron el 4 de septiembre. Los detectives allanaron cinco domicilios de la ciudad, donde fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico ilícito de drogas.



Al respecto, la fiscal Johanna Irribarra, jefa de la Fiscalía Local de Punta Arenas, explicó que la investigación se inició en mayo de este año e indicó: “El tribunal acogió la solicitud nuestra, de que esto no es solamente tráfico de drogas, sino que además existe una agrupación dedicada a la venta de drogas por un tiempo bastante extenso”.



Durante el operativo policial se incautaron 77,8 gramos de clorhidrato de cocaína, seis plantas de cannabis y 9,5 gramos de cannabis, además de una prensa mecánica artesanal utilizada para compactar la droga, $391.000 en dinero en efectivo y tres vehículos.



Asimismo, en los inmuebles se incautó un revólver calibre .32, ingresado de manera ilegal, que no registra inscripción, además de una escopeta de fabricación artesanal apta para el disparo y munición de distintos calibres.



Las autoridades valoraron la detención de los imputados y la incautación de drogas, armamento y munición. La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, expresó que “la detención y formalización de estas cinco personas demuestra con hechos que en la región de Magallanes no permitiremos ni cederemos terreno a las bandas de crimen organizado. Nosotros buscaremos todas las condiciones para trabajar interagencialmente y combatir estas bandas organizadas que afectan la tranquilidad y paz de nuestras familias magallánicas”.



En tanto, el Seremi de Seguridad Pública, Ronald López, manifestó que “este procedimiento demuestra la importancia del trabajo coordinado del Sistema de Seguridad Regional, en este caso entre la Fiscalía y la PDI, para enfrentar el tráfico de drogas en nuestra región. Se logró desarticular una banda de cinco personas que comercializaba sustancias ilícitas mediante delivery, incautando cocaína, cannabis, seis plantas de cannabis, además de armas y munición. El tráfico y microtráfico de drogas es una de las prioridades establecidas en nuestro Plan Regional de Seguridad Pública, por eso este tipo de procedimientos son tan relevantes. Lo más importante es que esta droga deja de estar disponible en nuestras calles y, particularmente, deja de representar un riesgo para nuestros jóvenes. Vamos a seguir fortaleciendo este trabajo conjunto para perseguir a quienes están detrás de estas redes”.

