NODO CIENCIA AUSTRAL IDENTIFICA 37 EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS EN AYSÉN, MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA

El Nodo Ciencia Austral desarrolló un Catastro de Equipamiento CTCI de la Macrozona Austral que identifica 37 equipamientos científicos y tecnológicos disponibles en Aysén, Magallanes y la Antártica. La información fue reunida en un visor georreferenciado que permite conocer las capacidades instaladas y establecer contacto con las instituciones responsables.

La iniciativa cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y busca entregar información para fortalecer la colaboración entre instituciones, orientar decisiones y promover el uso compartido de infraestructura científica en los territorios australes. El levantamiento amplió de 20 a 37 los equipamientos considerados en la línea base.

Entre las capacidades registradas se encuentran cromatógrafos, sistemas de secuenciación genética, microscopios electrónicos, drones multiespectrales, equipamiento oceanográfico y lanchas científicas. Estos equipos permiten realizar análisis y estudios vinculados con biodiversidad, biotecnología, clima, atmósfera, océanos y monitoreo ambiental.

El profesional del Nodo Ciencia Austral a cargo del levantamiento, Álvaro Contreras, señaló que contar con información sobre las capacidades instaladas permite fortalecer la conexión entre la infraestructura científica disponible y las necesidades de investigación del territorio. El catastro está dirigido a investigadores, estudiantes, instituciones públicas, empresas y otros actores interesados en desarrollar análisis o establecer colaboraciones.

La información se encuentra disponible mediante un visor georreferenciado integrado al Geoportal del Nodo Ciencia Austral, donde es posible consultar los equipamientos según ubicación, institución responsable, área de conocimiento y estado operacional, además de acceder a fichas técnicas y canales de contacto. El sistema también permite actualizar antecedentes e incorporar nuevos equipos.

El estudio identificó además dificultades para acceder a información sobre el uso de parte de esta infraestructura. En la evaluación realizada sobre 35 equipamientos, 27 presentaron un nivel bajo de información disponible en sus sitios web, principalmente por la ausencia de fichas institucionales o canales directos para solicitar servicios. Tampoco se encontraron tarifarios ni protocolos de muestras publicados para los equipos evaluados.

Frente a estos resultados, el seremi de Ciencia de Magallanes y de la Antártica Chilena, Carlos Olave, señaló que esta brecha representa una oportunidad para mejorar la coordinación interinstitucional y facilitar el uso colaborativo de la infraestructura científica. Entre las recomendaciones se plantea implementar formularios digitales estandarizados, establecer acuerdos macrozonales de uso compartido y generar líneas de financiamiento para la mantención y operación de los equipos.

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