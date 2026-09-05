Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

5 de septiembre de 2026

MAGALLANES REGISTRA UNA DE LAS MAYORES TASAS DE OCUPACIÓN ENTRE PERSONAS DE 50 AÑOS O MÁS

​La región alcanza un 51,6% de ocupación en este grupo etario, superando el promedio nacional de 45,8%. Además, registra una de las menores tasas de informalidad laboral y el segundo ingreso promedio más alto del país.

TRABAJOS-DE-BACHEO-6

Magallanes se encuentra entre las regiones con mayor tasa de ocupación de personas de 50 años o más, de acuerdo con una radiografía regional elaborada por el Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), iniciativa impulsada por la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes.

Según el análisis, el 51,6% de las personas de 50 años o más en Magallanes se encuentra ocupada, cifra que supera en 5,8 puntos porcentuales el promedio nacional de 45,8%. La región se ubica así entre las cinco con mayores niveles de ocupación para este grupo, detrás de Antofagasta (53,2%), Atacama (53,1%) y Tarapacá (52,9%), y empatada con Aysén (51,6%).

Otro de los indicadores destacados corresponde a la informalidad laboral. Magallanes registra una tasa de 28,1% entre las personas de 50 años o más, ubicándose entre las más bajas del país, solo por encima de Antofagasta, que alcanza un 27,9%. El promedio nacional para este grupo etario llega al 33,6%.

En cuanto a los ingresos, las personas ocupadas de 50 años o más en Magallanes registran un promedio mensual de $1.038.014. Se trata del segundo ingreso promedio más alto del país para este grupo, después de Antofagasta, con $1.138.440, y por encima de la Región Metropolitana, que alcanza $1.024.824.

El estudio también muestra diferencias entre regiones en materia de empleo e informalidad. Mientras Magallanes se encuentra entre las zonas con mejores indicadores para las personas de 50 años o más, Los Lagos, Ñuble y Los Ríos presentan las menores tasas de ocupación. El análisis de CIPEM utiliza datos de la Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre abril-junio de 2025 y de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2025.


Raúl Lira

ESQUILA PREPARTO EN MAGALLANES: RAÚL LIRA DESTACA BENEFICIOS PRODUCTIVOS Y RESGUARDOS PARA LA GANADERÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CAFÉ INCLUSIVO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, Corporación Edudown y Aguas Magallanes permite que seis jóvenes participen de un proceso de inserción laboral en un entorno de trabajo real.

​La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, Corporación Edudown y Aguas Magallanes permite que seis jóvenes participen de un proceso de inserción laboral en un entorno de trabajo real.

CAFÉ INCLUSIVO (9)
nuestrospodcast
TRABAJOS-DE-BACHEO-6

MAGALLANES REGISTRA UNA DE LAS MAYORES TASAS DE OCUPACIÓN ENTRE PERSONAS DE 50 AÑOS O MÁS

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
TRABAJOS-DE-BACHEO-6

MAGALLANES REGISTRA UNA DE LAS MAYORES TASAS DE OCUPACIÓN ENTRE PERSONAS DE 50 AÑOS O MÁS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Perros0_1

COLMEVET ENTREGA RECOMENDACIONES PARA EVITAR EMERGENCIAS CON MASCOTAS DURANTE FIESTAS PATRIAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
puertoeden

FAMILIAS DE PUERTO EDÉN SOLICITARON A BIENES NACIONALES SEGUIR FORTALECIENDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA HABITABILIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.