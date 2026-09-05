MAGALLANES REGISTRA UNA DE LAS MAYORES TASAS DE OCUPACIÓN ENTRE PERSONAS DE 50 AÑOS O MÁS

Magallanes se encuentra entre las regiones con mayor tasa de ocupación de personas de 50 años o más, de acuerdo con una radiografía regional elaborada por el Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), iniciativa impulsada por la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes.

Según el análisis, el 51,6% de las personas de 50 años o más en Magallanes se encuentra ocupada, cifra que supera en 5,8 puntos porcentuales el promedio nacional de 45,8%. La región se ubica así entre las cinco con mayores niveles de ocupación para este grupo, detrás de Antofagasta (53,2%), Atacama (53,1%) y Tarapacá (52,9%), y empatada con Aysén (51,6%).

Otro de los indicadores destacados corresponde a la informalidad laboral. Magallanes registra una tasa de 28,1% entre las personas de 50 años o más, ubicándose entre las más bajas del país, solo por encima de Antofagasta, que alcanza un 27,9%. El promedio nacional para este grupo etario llega al 33,6%.

En cuanto a los ingresos, las personas ocupadas de 50 años o más en Magallanes registran un promedio mensual de $1.038.014. Se trata del segundo ingreso promedio más alto del país para este grupo, después de Antofagasta, con $1.138.440, y por encima de la Región Metropolitana, que alcanza $1.024.824.

El estudio también muestra diferencias entre regiones en materia de empleo e informalidad. Mientras Magallanes se encuentra entre las zonas con mejores indicadores para las personas de 50 años o más, Los Lagos, Ñuble y Los Ríos presentan las menores tasas de ocupación. El análisis de CIPEM utiliza datos de la Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre abril-junio de 2025 y de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2025.

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